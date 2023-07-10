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Bekri ailesi çınarını kaybetti

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Bekri ailesi çınarını kaybetti
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen, sayılan çınarlarından Yılmaz Bekri dün gece vefat etti.
Bekri’nin cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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