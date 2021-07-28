Girne’de motor festivali düzenlenecek

Sosyal Yardımları ile bilinen HDRCCY Kulübü (HarleyDavidsonRiders Club Cyprus) geniş katılımlı bir motosiklet festivali düzenliyor.
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Girne/KaşgarLesAmbassadeurs Hotel Royal Marina'da gerçekleşecek olan festivalde her türden motosiklet sürücüsünün ve motosiklet severlerin katılımı bekleniyor.
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