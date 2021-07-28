Girne’de motor festivali düzenlenecek

Sosyal Yardımları ile bilinen HDRCCY Kulübü (HarleyDavidsonRiders Club Cyprus) geniş katılımlı bir motosiklet festivali düzenliyor.

31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Girne/KaşgarLesAmbassadeurs Hotel Royal Marina'da gerçekleşecek olan festivalde her türden motosiklet sürücüsünün ve motosiklet severlerin katılımı bekleniyor.

