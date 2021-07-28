Yeniboğaziçi plajında hentbol heyecanı yaşanacak

KKTC Hentbol Federasyonu ve Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliği ile plaj hentbol turnuvası gerçekleştirilecek.

Plaj hentbol turnuvası 31 Temmuz – 01 Ağustos tarihlerinde Yeniboğaziçi Halk Plajında olacaktır.Takımlardan katılım ücreti alınmayacak. Turnuvada görev yapacak ve yer alacak sporcu,antrenör ve takım yöneticileri PCR testi yaptırmak zorundadır.

