Yeniboğaziçi plajında hentbol heyecanı yaşanacak

KKTC Hentbol Federasyonu ve Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliği ile plaj hentbol turnuvası gerçekleştirilecek.
Plaj hentbol turnuvası 31 Temmuz – 01 Ağustos tarihlerinde Yeniboğaziçi Halk Plajında olacaktır.Takımlardan katılım ücreti alınmayacak. Turnuvada görev yapacak ve yer alacak sporcu,antrenör ve takım yöneticileri PCR testi yaptırmak zorundadır.
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