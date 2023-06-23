Genç ATV ve Kroscular toprağa iniyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) geleceğin sporcuları için düzenlediği “Polaris 2023 Çocuk Toprak Etkinliği”, 25 Haziran 2023 Pazar günü Hamitköy’de yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Yaşları 4 ile 14 arası değişen çocukların ATV ve Kros sevdalarını gerçekleştirmeleri için etkinlik düzenliyor. Daha önce Dumlupınar’da hazırlanan küçük bir toprak parkurda yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk katılmış ve etkinlik tam not almıştı. Polaris ana sponsorluğunda; Güven Sigorta, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, Berna Güzel işletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Yemek Kutusu ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla organize edilen etkinlik, 25 Haziran 2023 Pazar akşamüzeri 17.00’de başlayacak. Takribi 19.30’da sona ermesi beklenen etkinlik Hamitköy çevre yolu üzeri, Hamitköy-Haspolat arasında hazırlanan parkurda yapılacak.

