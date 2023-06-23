Erten Gazi gururlandırdı

Anadolu Efes forması giyen Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, Türkiye A MilliTakımı’na davet aldı

12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda mücadele edecek Türkiye A Erkek Milli Takımının geniş kadrosu belirlendi. Kadroda Kıbrıslı Türk Erten Gazi de yer aldı.

Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda C Grubu’nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak. Erten Gazi’nin de yer aldığı milli takım 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak.

Ligde 29 maçta görev yaptı

Temsilcimiz Erten Gazi bu sezon Anadolu Efes ile yaşadığı şampiyonluk yolunda 29 maçta görev yaptı. Bu maçlarda toplamda 3 saat 45 dakika 20 saniye süre alan Erten, 7:46’lık maç başı ortalaması elde etti. Toplam 70 sayı ile şampiyonluğa katkı sağlayan temsilcimiz, maç başına 2.41 sayı ortalaması elde etti. Serbest atışlarda yüzde 50, 2 sayıda yüzde 44.44 ve 3 sayıda yüzde 48.57 ortalama yakalayan Erten, 2.07’lik verimlilik puanı ortalaması ile sezonu tamamladı. Erten’in en fazla sayı kaydettiği maç ise 17 sayı ile oynadığı Petkim Spor karşılaşması oldu.

