Genç ATV ve Kroscular nefes kestiler

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) geleceğin sporcuları için düzenlediği “Polaris 2023 Çocuk Toprak Etkinliği”, 25 Haziran 2023 Pazar günü Hamitköy’de yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Yaşları 4 ile 14 arası değişen çocukların ATV ve Kros sevdalarını gerçekleştirmeleri için etkinlik düzenledi. Daha önce Dumlupınar’da hazırlanan küçük bir toprak parkurda yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk katılmış ve etkinlik tam not almıştı.Polaris ana sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel işletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Yemek Kutusu ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla organize edilen etkinlik, 25 Haziran 2023 Pazar akşamüzeri yapıldı. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzeri, Hamitköy-Haspolat arasında hazırlanan parkurda yapılan etkinliğe 14 çocuk katıldı. Mehmet Çelebiler, Cem Nehirli, Eriz Uçaner, Aren Öztürk, Cerem Moda, Narem Moda, Tuğal Kofalı, Ela Teksamancı, Süleyman Ağa, Yılmaz Akkartal, Taner Zaimoğlu, Can Özsoylular, Türkay Özsoylular veMustafa Topcu’dan oluşan genç sporcuların 6’sı Kros, 8’i de ATV ile parkura çıktı.Sıcağa rağmen seyircilerin ilgi gösterdiği organizasyon sonunda ödül töreni yapıldı. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve genç sporcuların ailelerin takdim ettiği madalyalar ile organizasyon tamamlandı.