Koopbank “Uluslararası Kooperatifler Günü”nü kutluyor

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) “101. Uluslararası Kooperatifler Günü"nü kutluyor.



Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kooperatifler Günü, bu yıl “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kooperatifler” teması ile kutlanacak.

Uluslararası Kooperatifler Günü’nün amacının; “kooperatifçilik üzerine farkındalığı artırmak ve hareketin uluslararası dayanışma, ekonomik verimlilik, eşitlik ve dünya barışı fikirlerini teşvik etmek” olduğu belirtilen açıklamada, Kıbrıs’ta, bir asırdan uzun süredir devam eden kooperatifçiliğin, günümüzde tarım ve hayvancılıktan esnaf birliklerine ve finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce kişiye hizmet verdiği kaydedildi.



Ülkede kayıtlı kooperatif sayısı 217



Kuzey Kıbrıs’ta 217 kayıtlı kooperatif şirketi bulunduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

“Ülkemiz kooperatifleri finans, tarım, hayvancılık, el sanatları, üretimi geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Bunların yanında son yıllarda dünyada görülen akıma paralel olarak kurulan kadın kooperatifleri de öne çıkıyor. Kadın kooperatifleri özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlanmasına katkı koyuyor, ürünlerin katma değerinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.”

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman da, dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, özellikle global ekonomik sıkıntıların yaşandığı süreçler boyunca dünya genelinde üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu belirtti.

Global düzeyde ekonomik sıkıntıların yaşandığı günümüzde kooperatiflerin değerinin daha da arttığına vurgu yapan Ataman, üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu belirtti.

Ataman, kooperatiflerin kriz zamanlarında ortaya koydukları bu yerel yaklaşımlar ile en ihtiyaç duyulan anda içinde bulundukları toplumların yanı başında bulunarak onları desteklediklerini kaydetti.

Koopbank’ın varlığının ülke için, ekonomisi için son derece önemli olduğuna işaret eden Ataman, Koopbank’ın finans alanındaki sorumluluklarının yanında kültür, spor, doğa ve çeşitli alanlarda sağladıkları mali destekler ile bu yılkı temada belirtildiği şekilde toplum için daha iyi bir dünya yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

-Koopbank Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) Genel Kuruluna katıldı

Bu arada Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin (ICA) genel kuruluna Koopbank'ın üye olarak katıldığını ve oy kullandığını belirten Genel Müdür Kemal Ataman, 60 ülkeden 220 katılımcının yer aldığı genel kurulda edinilen bilgilerin ve uluslararası alanda Koopbank heyetinin kurduğu önemli ilişkilerin ülkemizdeki kooperatifçiliği ileriye taşımak için yararlı olacağını kaydetti.

