Forsberg seyircilerle kaynaştı

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumunun davetlisi olarak ülkemize gelen ve CemsaKarting Tesislerinde gerçekleştirilen drift gösterisine katılan Dünyaca ünlü Amerikalı drift yıldızı ChrisForsberg, etkinlikte seyircilerle kaynaştı.
Mütevazi tavırları ile dikkat çeken ve hayranlarını kırmayan ChrisForsberg, hayranları ile fotoğraf çektirdi. Bol bol imza dağıtan ChrisForsberg, drift severlerin büyük takdirini topladı.
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