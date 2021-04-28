Formula 1 bir kez daha Türkiye'de

Formula 1'de, Kanada GP yerine takvime Türkiye eklendi. Buna göre, 13 Haziran'da koşulacak Formula 1 yarışının ev sahipliğini İstanbul Park yapacak

Formula 1, 2021 yılında yeniden Türkiye'ye geliyor.

Yaz aylarında Kanada GP'nin iptal edilmesiyle birlikte takvime Türkiye GP eklendi.

Buna göre, 11-12-13 Haziran'da Formula 1 heyecanı, İstanbul Park'ta yaşanacak.

Türkiye GP, geçtiğimiz yıl da Formula 1 takvimine eklenmiş ve 13-14-15 Kasım tarihlerinde organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yarışı kazanan Lewis Hamilton, şampiyonluğunu da ilan etmişti.

