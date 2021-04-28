Göztepe ile Trabzonspor birer attı birer aldı

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü, ilk yarının duraklama anlarında Göztepe'den geldi. Sarı-kırmızılılar, Jahovic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarıda beraberlik için riskler alan Trabzonspor'da Berat, Diabate'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Müsabakada 88. dakika oynanırken, sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada topla buluşan Ekuban, köşeye yaptığı vuruşla eşitliği getirdi: 1-1.

Dakikalar 90'ı gösterirken Göztepeli Obinna, rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Bu sonuçla puanını 64'e çıkaran bordo-mavililer, 4. sıradaki yerini korudu. 48 puanlı Göztepe ise 10. sırada konumlandı.

