Endurocular Hamitköy’ü tozu dumana kattı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Enduro Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü (11 Eylül 2022) Hamitköy-Taşkent arasında yapılan sezonun ikinci yarışıyla devam etti

KITMOK Güven Sigorta 2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci yarışı, geçtiğimiz Pazar günü (11 Eylül 2022) Hamitköy bölgesinde yapıldı. Sezonun şampiyonaya dahil ikinci yarışı, Taşkent-Hamitköy arasındaki arazide hazırlanan yaklaşık 3,5 kilometrelik etapta yapıldı. Sprint tarzında hazırlanan kısa etapta 20 yarışçı 7 farklı sınıfta mücadele etti. Güven Sigorta’nın yanı sıra Berna Güzel Elektronik, WorldTech Büroteknik, Lungo Cafe, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda ilk kez “Adventure” kategorisi de açıldı ve Ahmet Yıldız mücadele etti. Yarış sonunda MX1A’da Ahmet Ömerağa, MX1B’de Arcan Tüfekçi, MX1C’de Cemal Semerci, MX2A’da Hasan Sezgin, MX2B’de Mashar Moda ve Genç Kros’ta Cengiz Bergün birinci olan isimlerdi. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, Yönetim kurulu üyeleri ve yarışçıların aileleri takdim etti.



Dereceye Girenler:

MX1A

1.Ahmet Ömerağa – 73 – 3:14,936

2.Yusuf Akınlar – 93 – 3:23,528

3.Vedat Dedecan – 3:55,640

MX1B

1.Arcan Tüfekçi – 115 – 3:28,252

2.Hüseyin Reyhan – 6 – 3:34,332

3.Berke Barkut – 11 – 3:38,582

MX1C

1.Cemal Semerci – 83 – 3:25,016

2.Ogün Mannaş – 249 – 3:31,565

3.Cevdet Moda – 211 – 3:33,449

MX2A

1.Hasan Sezgin – 92 – 3:26,050

2.Cemali Nehirli – 9 – 3:30,437

3.Eyüp Saygılı – 150 – 3:48,244

MX2B

1.Mashar Moda – 3 – 3:38,463

2.Mustafa Güçel – 515 – 3:42,559

3.Tayfun Öztürk – 288 – 3:57,918

Genç Kros

1.Cengiz Bergün – 46 – 3:32,796

2.Mustafa İbiş – 404 – 3:47,067

Adventure

1.Ahmet Yıldız – 999 - 4:09,735

