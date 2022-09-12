Süper Lig’de sezon Girne’de başlayacak

2022-23 futbol sezonun açılış maçı Girne, Mete Adanır Stadı’nda 22 Eylül 2022 Perşembe günü Türk Ocağı ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak

Aksa Futbol Liglerinde 2022-23 sezonu 22 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

KTFF internet sitesinde yer alan programa göre ligin açılış maçı Türk Ocağı ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü arasında 22 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak. Girne, Mete Adanır Stadı’nda yer alacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Ligde ikinci karşılaşma bu kez Mağusa’da yer alacak. 23 Eylül Cuma günü Yonpaş Dumlupınar ile Cihangir, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda saat 19.00’da karşılaşacak. Ligde 24 Eylül Cumartesi günü iki, 25 Eylül Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. İlk hafta 26 Eylül Pazartesi günü Atatürk Stadı’nda Yenicami ile ChinaBazaar Gençlik Gücü arasında saat 19.00’da oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak. Ligin ilk hafta programı şöyle:

Süper Lig 1. Hafta Programı

22 Eylül Perşembe

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Mağusa T. Gücü (19.00)

23 Eylül Cuma

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Cihangir (19.00)

24 Eylül Cumartesi

Atatürk Stadı: Göçmenköy – Çetinkaya (16.00)

Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Doğan T. Birliği (16.00)

25 Eylül Pazar

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – K. Kaymaklı (16.00)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Merit A. Yeşilova – Gönyeli (16.00)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Lefke (16.00)

26 Eylül Pazartesi

Atatürk Stadı: Yenicami – CB Gençlik Gücü (16.00)



