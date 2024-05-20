İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kazada hayatını kaybetti

Enkaza ulaşıldı, düşen helikopterden ilk görüntü

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan uçak dün düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederken, arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'den İran'a ekipler sevk edildi. TSK'ya ait Akıncı İHA da İran sınırını geçerek arama çalışmalarına katılırken, bugün sabah saatlerinde enkaz alanına ulaşıldı.

SABAH SAATLERİNDE ENKAZA ULAŞILDI

İran devlet televizyonunda yer alan haberde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazının yerinin tespit edildiği aktarıldı. Haberde termal cihazlarla yapılan ilk incelemeler neticesinde herhangi bir yaşam belirtisi görülmediği ve helikopter içerisinde bulunan herkesin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ ÖLDÜ

Reuters'e konuşan İranlı yetkili ise İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ENKAZDAN İLK GÖRÜNTÜ

KAZA NEDENİ BELLİ OLDU

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre; İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.



Kazada Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da yaşamını yitirdi.

HAMANEY: AKSAMA OLMAYACAK

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün kaza haberi üzerine İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının aileleriyle yaptığı görüşmede “Yüce Allah’a Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin milletimize bağışlaması için dua ediyorum. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” demişti.

REİSİ'NİN YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN EMİR ABDULLAHİYAN KİMDİR?

AA'nın aktardığına göre; muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1964 yılında İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan kentinde doğdu.

1991 yılında Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve Farsça, Arapça ile İngilizce bilen Abdullahiyan, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Abdullahiyan, 3 yıl yardımcılığını da yaptığı eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sonrası Ağustos 2021'de Dışişleri Bakanı oldu.

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığı görevinden önce, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Abdullahiyan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde, İran, Tahran ile Riyad arasında yaşanan gerginliğin ardından 7 yıl sonra Suudi Arabistan ile Mart 2023'te diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşma sağlandı.