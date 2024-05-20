banner913
banner932
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
12 0
105. Yıl coşkusu
105. Yıl coşkusu
19 0
 
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
22 0
"Tatar dünyaya savaş açtı"
30 0
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
36 0
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
42 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
banner1032
banner1038

Taekwondocularımız Özbekistan’da ikinci oldu

banner1020

banner974
Taekwondocularımız Özbekistan’da ikinci oldu
banner971
Taekwondo Milli Takımı Özbekistan'ın Fergana şehrinde düzenlenen “ITF Gençlik Kupası” müsabakalarını genel klasmanda ikinci tamamladı.
500’e yakın sporcunun yarıştığı ITF Gençlik Kupası müsabakalarında üç gün mücadele eden sporcularımız toplamda kazandıkları 8 Altın, 7 Gümüş ve 6 Bronz madalya ile oy-rganizasyonun genel klasmanında Özbekistan’ın ardından ikinci oldu.
Organizasyonda genel klasman üçüncülüğünü ise Çin takımı kazandı.
Üç gün süren “ITF Gençlik Kupası” final ve ödül töreni ile tamamlanırken KKTC Taekwondo Milli takımı organizasyonun “En iyi Takım” ödülüne de layık görüldü.
KKTC Taekwondo Milli takımı müsabakaların tamamlanmasının ardından bugün (Pazartesi) Adaya dönecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.