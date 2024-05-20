Taekwondocularımız Özbekistan’da ikinci oldu

Taekwondo Milli Takımı Özbekistan'ın Fergana şehrinde düzenlenen “ITF Gençlik Kupası” müsabakalarını genel klasmanda ikinci tamamladı.

500’e yakın sporcunun yarıştığı ITF Gençlik Kupası müsabakalarında üç gün mücadele eden sporcularımız toplamda kazandıkları 8 Altın, 7 Gümüş ve 6 Bronz madalya ile oy-rganizasyonun genel klasmanında Özbekistan’ın ardından ikinci oldu.

Organizasyonda genel klasman üçüncülüğünü ise Çin takımı kazandı.

Üç gün süren “ITF Gençlik Kupası” final ve ödül töreni ile tamamlanırken KKTC Taekwondo Milli takımı organizasyonun “En iyi Takım” ödülüne de layık görüldü.

KKTC Taekwondo Milli takımı müsabakaların tamamlanmasının ardından bugün (Pazartesi) Adaya dönecek.

