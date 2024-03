Drift Şampiyonları kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU’nün organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ödül töreni yapıldı. Çeşitli sebeplerle Gecikmeli yapılan ödül töreninde Şampiyon İbrahim Yücebaş ve Semi-Pro Şampiyonu Onur Gani kupasını aldı

Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda, Near East Technology, Cyprus Printing, Dorana Turizm, Park Palace, Dorana Hotel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kebab House, Dorana Residence, Mimoza Hotel ve Çağkan Yapı İskele Sistemleri’nin katkılarıyla yapılan “2022 Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ödülleri 19 Mart 2024 Salı akşamı yapılan törenle takdim edildi.

Çeşitli sebeplerle geçtiğimiz yıl yapılmayan ödül töreni ve şampiyonanın bu yıl bomba gibi geleceği açıklaması yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Kebab House’da yapılan ödül töreni, Drift NEU Direktörü Enver Haskasap’ın konuşmasıyla başladı. 2024 sezonu ile ilgili çarpıcı bilgiler veren Haskasap’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

2024’TE 5 FARKLI PİSTTE 5 YARIŞ

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Drift NEU Direktörü Enver Haskasap’ın ödül töreninde yaptığı açıklamalar heyecan yarattı. Sporcuların ve seyircilerin büyük bir özlem ve heyecanla beklediği 2024 sezonu bomba gibi geliyor. 2024'te değişik pistlerin kullanılacağını açıklayan Haskasap, 1 yarışın Mağusa’da, 1 yarışın Güzelyurt’ta, 1 yarışın Yakın Doğu Üniverstiesi Kampüsü içerisinde, 1 yarışın Cemsa Sporting Center’de ve 1 yarışın tırmanma şeklinde dağda yapılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Ilk yarışın Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

2024 sezonunda ayrıca Semi-Pro kategorisinin daha ön plana çıkacağını duyuran Haskasap, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile ortak yarış düzenleneği sürprizini de açıkladı. Bir yarış için burdan yarışçıların Türkiye'ye gideceği ve organizasyonun Drift NEU tarafından yapılacağını açıkladı.

Tüm sponsor kuruluş yetkilisine ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü (KKOK) Başkanı Zeki Topcu’ya teşekkür plaketlerini Enver Haskasap Takdim etti. Gecede 2022 Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Pro kategori şampiyonu İbrahim Yücebaş, ikincisi Enver Haskasap ve üçüncüsü Bekir Özsusuzlu kupalarını aldı. Geceye katılamayan dördüncü Oktay Erülkü ise anons edilip alkışlandı. Semi-Pro kategori şampiyonu Onur Gani, aynı puanla ikinci olan Mehmet Çavuş, üçüncü olan Ahmet Bağrıaçık ve genç sporcu Şafak Şen dördüncülük kupasını almaya hak kazandı.



2022 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Pro Kategori ilk 5;

Şampiyon: İbrahim Yücebaş-40

2.Enver Haskasap-30

3.Bekir Özsusuzlu-26

4.Oktay Erülkü-25

5.Akay Akbil-20



2022 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Semi-Pro Kategori ilk 5;

Şampiyon: Onur Gani-37

2.Mehmet Çavuş-37

3.Ahmet Bağrıaçık-30

4.Şafak Şen-24

5.Yılmaz Demir-20