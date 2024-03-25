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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Türkiye Karate Federasyonu heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Türkiye Karate Federasyonu heyetini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve sporcuların da yer aldığı heyeti kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, kabulde Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük ve KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de hazır bulundu.
Meclis Mavi Salon’da gerçekleşen kabulde Başkan Töre, gençlere tavsiyelerde  bulundu.
Töre, sporcuların sadece  Türk Milli Takımı adına değil tüm Türk dünyası adına müsabakalara katıldıklarını, kazandıkları başarıların kendilerini  mutlu ettiğini ifade etti.
Türkiye Karate Federasyonu ve KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonunun yaptığı iş birliğinin önemli olduğunu belirten Töre, Türkiye Karate Federasyonunun gelmesi ile KKTC’nin daha da görünür hale geleceğini belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konuşmasının ardından heyete ve sporculara "Meclis Anı Madalyası" takdim etti.
 
 
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