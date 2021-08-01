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Dragçılar eğitimden geçti

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Tuning Torch Drag Yarışına ilk kez katılacak olan yarışmacılara ve hakemlere yönelik eğitim çalışması düzenledi

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Dragçılar eğitimden geçti
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneğinin (KKDSOD) 7 Ağustos’ta Akıncılar Tünel’de düzenleyeceği drag yarışına yönelik hazırlıkları devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği başkanı İsmet Tufan ve yönetim kurulu TuningTorchDrag Yarışına ilk kez katılacak olan yarışmacılara ve hakemlere yönelik eğitim çalışması düzenledi.
Başkan İsmet Tufan’ın bizzat eğitim verdiği çalışmada, kurallar ve zamanlama sistemi yarışmacılara anlatıldı. Hakemlerin tanıtıldığı çalışmada ve hakemlere alana nasıl yerleşeceği de gösterildi.
Güney Kıbrıs ve Türkiye’de de güçlü arabaların katılacağı yarışa katılımcı sayısı 80’i bulurken, kayıtların daha da artması bekleniyor.
 
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