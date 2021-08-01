Hulusioğlu: Spor Dairemizden söz aldık

Derviş Hulusioğlu, “Kulübümüzün kendi çabalarıyla çim yaptığı saha zeminimiz futbol oynanacak seviyeye geldi. Spor Dairemizin yapacağı yardımlarla maçlarımızı sahamızda oynayacağımızın sözünü aldık.” açıklamasını yaptı

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Birinci Ligde kendi sahasını kullanmayı hedefleyen İncirli’de Derviş Hulusioğlu yönetiminin imece usulü ile çimlendirdiği sahası yemyeşil olurken zemin yaklaşık 1 ay sonra maç oynanacak duruma gelecek.

İncirli’nin başarılı kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu, Spor Dairesi müdürü ve Kulüpler Birliği başkanının sahaya yaptıkları ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Derviş Hulusioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Spor Dairesi müdürü Fuat Tek ve Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, sahamıza yaptıkları ziyarette sahamızın durumunu gördü.

Kulübümüzün kendi çabalarıyla yaptığı ve hemen hemen oynanacak seviyeye gelen zeminle ilgili Spor Dairemizin imkânları çerçevesinde yapacağı yardımlarla maçlarımızı sahamızda oynayacağımızın sözünü aldık.Kendilerine şimdiden teşekkür ederiz. Belediyemizin de katkılarıyla maçlarımızı sahamızda oynayacağız.

