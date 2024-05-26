Denner-Topçu Alevkayası’nda da zirvede

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 2. yarışı 25 Mayıs Cumartesi günü toplamda 20 aracın katılımıyla Alevkayası – Çeşme’de gerçekleşirken, Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi bu yıl ikide iki yaparak , ayrıca Alevkayası etabının da rekorunu egale ederek yarışı kazandılar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limon Fatura, Tuning Torch, Avenue Dereboyu, Polaris, Gopro, Aveon Sigorta, Eurol ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 2. yarışı 25 Mayıs Cumartesi günü toplamda 20 aracın katılımıyla Alevkayası – Çeşme’de gerçekleşti. Tuning Torch ikinci Tırmanma yarışında 19 aracın finiş görmesiyle yarış tamamlandı.Saat 14.00’de başlayan yarışta, ekipler 3.2 kilometre uzunluğundaki etabı 1’i deneme olmak üzere toplamda 3 kez geçtiler. Oldukça çekişmeli geçen yarışta Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi bu yıl ikide iki yaparak , ayrıca Alevkayası etabının da rekorunu egale ederek yarışı kazandılar.Drift Şampiyonu İbrahim Yücebaş ise ilk geçişte yapdığı drift şov ile büyük ilgi topladı.sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; ;birinci Jiklas Racing Team adına yarışan Loucas Christoforou, ikinci ise yine aynı takımda yarışan Andreas Christofou oldular.birinci Denner Racing Team’den Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci B.Topçu Racing Team’den Kemal Topçuoğlu, üçüncü ise yine B. Topçu Racing Team adına yarışan Hüseyin Şüküroğlu – Şükri Büyükhüseyin ikilisi oldular.birinci B.Topçu Racing Team’den Behiç Topçu – Ahmet Demiray, ikinci yine aynı takımdan Hasan Karlıtaş – Vedat Çoşar, üçüncü ise Yakup Şah – Fuat Güngörmüş ikilisi oldular.birinci Tuning Torch Racing adına yarışan Görkem Eren – Onur Gani ikilisi olurken, ikinci Team YAN YAN adına yarışan Muhammet Dağdaş-Bektaş Talay, üçüncü ise yine Team YAN YAN takımından Yaşam Karakurt – Ali Kutluhanlar ikilisi oldular. Ahmet Demirel Ralli kupasına da puan veren yarıştaİbrahim Y. Argün – Hande Küfi ikilisi birinci geldiler. En iyi Kadın Pilot sıralamasında birincilik Gölgem Paşa’nın, ikincilik ise Huri Bağrıaçık’ın oldu. En iyi Kadın Co-pilot sıralamasında birincilik Hande Küfi’nin oldu. Genç Co Pilotlar da birinci Olgun Tan olurken,ikinci Sarp Toprak Ölmez oldu.sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi günün en iyi zamanını yaparak lider olurken, ikinciliği Loucas Christoforou , üçüncülüğü ise Kemal Topçuoğlu aldılar.