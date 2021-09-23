Denktaş, Kıbrıs Rallisinde start alacak

Kıbrıs Ralli Şampiyonası ve Ortadoğu Ralli Şampiyonasına puan verecek olan Uluslararası Kıbrıs Rallisinde, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu sporcularından Rauf Denktaş da start alacak.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Limasol Sigorta Rallisinde yarışan Rauf Denktaş, Hyundai R 5 İ20 ile kaza yapmış ve yarışı tamamlayamamıştı. Rauf Denktaş’ın ekibi tarafından kısa süredehazırlanan araç,yarışa hazır hale getirildi. Rauf Denktaş ve co – pilotu Mehmet Mişon ile 15 kapı numarasıyla Uluslararası Kıbrıs Rallisinde start alacak.

Rauf Denktaş ve co – pilotu Mehmet Mişon ikilisi sosyal medya hesaplarından yarışa hazır olduklarını açıkladılar.24 – 26 Eylül tarihinde yapılacak Uluslararası Kıbrıs Rallisinde, Katarlı ünlü pilot Nasser Al Attiyah da start alacak.

