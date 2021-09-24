Adapass skandalında üç tutuklu daha

Adapass skandalında tutuklu sayısı 5’e çıktı. Olayda aracı olup, arkadaşının adına sahte adapass kaydı yaptıranlar da yakalandı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ersin Bolatcıoğlu, aracı olup, arkadaşının adına sahte adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı zanlı Ersin Bolatcıoğlu’nun Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Ersin Bolatcıoğlu’nun arkadaşının isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis, meseleyle aranan bir kişi ayrıca alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.Öte yandan aynı soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Can Polat, Mustafa Atakan Yiğit ve Yusuf Yiğit de dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Can Polat’ın, zanlı Mustafa Atakan Yiğit’in isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, zanlı Yusuf Yiğit’un yurtdışına giriş çıkış yapabilmesi için aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduklarını belirtti.Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları, 15’er bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.