Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlediği 2019 yılının Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk yeniden etaplara dönüyor. 2 Yıl aradan sonra tekrar yarışlara katılacak olan Alptürk, Goodyear Racing Team’de yarışacak. Yarışa katılacak olan Alptürk yarış arabası Scoda Fabia R5 ile yarışacak. İki yıl ara veren Alptürk, yeniden ralli yarışlarına büyük heyecan katacak ve bu yıl R 5’lerin çoğunlukta olacağı yarışmalar büyük heyecan yaratacaķ.

