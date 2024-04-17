Kunduz'un hayati tehlikesi sürüyor

Gönyeli'de önceki gün 62 yaşındaki bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz'a çarparak Kunduz’un ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsü 32 yaşındaki Gözde Kasapoğlu’na üç gün tutukluluk verildi. Yoğun bakımda bulunan Kunduz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Gönyeli'de, Atatürk Caddesi'nde, önceki gün 62 yaşındaki bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz'a çarpan 32 yaşındaki Gözde Kasapoğlu tutuklanarak dün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.Lefkoşa Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru mahkemede olayları aktardı.Polis, 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde kuzeyden güneye dikkatsizce seyreden 32 yaşındaki Gözde Kasapoğlu'nun, Kiler-1 market önüne geldiğinde, kaldırımdan dikkatsizce yola inip karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kunduz'a çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz'un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi'ne sevk edildiğini ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını söyledi.Polis, kazanın ardından sürücünün tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. Hastanedeki doktorlardan alınan bilgiye göre, yaralının beyin kanamasının azaldığı ancak henüz sona ermediği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve yaralının durumunun henüz netleşmediğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, bu talebi değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.