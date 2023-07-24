Cemsa’da zamana karşı yarıştılar

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “MobileLink Cep Shop Time Attack & Auto Show”, 22 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı CemsaSporting Center’de yapıldı. 55 pilotun piste çıktığı ve 100’ün üzerinde aracın sergilendiği organizasyona ilgi büyük oldu

Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “RaceFest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon ikinci kez CemsaSporting Center’de yapıldı. Drag yarışlarında olduğu gibi Time Attack yarışlarında da tribünleri doldurmayı başaran dernek, bu sezonun ikinci Time Attack organizasyonunda da oldukça kalabalık bir seyirci önünde organizasyonunu gerçekleştirdi. MobileLink Cep Shop’un ana sponsorluğunda yapılan organizasyon ayrıca Güven Sigorta, Capital Radyo, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Cahit Necipoğlu Limited’in de katkılarıyla yapıldı. Akşam üzeri kapıların açılmasıyla Auto Show için araçlar yerlerini almayıa başladı. Havanın kararmasıyla da Time Attack yarışı start aldı. Genel Klasmanın yanı sıra; Dört Çeker, Ön Çeker, Arka İtiş ve kadınlar kategorilerinde toplamda 55 pilotun kapışması yaşandı. Auto Show’da ise 100’ün üzerinde araç özel ödüller için yarıştı.Büyük çekişmeye sahne olan ve 6 saniye içinde 15 pilotun sıralandığı yarış sonunda genel klasman birincisi Mitsubishi Lancer EVO aracıyla yarışan Doğa Koyuncu oldu. 1 dakika 44.586 saniyelik derecesiyle birinci olan Doğa’yı sadece 0.038 saniye farkla Kemal Topcuoğlu, Honda Civic aracıyla takip etti. Kemal’den çeyrek saniye farkla üçüncü olan isim ise, Mitsubishi Lancer EVO8 ile yarışan Emre Türkelman oldu. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atan yarışçılardan Dört Çeker sınıfı birincisi yine Doğa Koyuncu oldu. İkinci Emre Türklemna olurken, bu sınıfın üçüncüsü Volkswagen Golf R ile yarışan Coşkun Gürel oldu. Genel klasman ikinciliği yanı sıra ön çeker birinciliğini kazanan isim ise Kemal Topcuoğlu oldu. Onu güneyden yarışa katılan Constantinos Kalas Volkswagen Golf aracıyla takip etti. Üçüncü ise Honda Civic aracıyla Behiç Topcu oldu. Arka İtiş sınıfında Ahmet Bağrıaçık, Nissan Skyline aracıyla birinci olmayı başardı. İkinci Mazda RX7 aracıyla Bektaş Talay olurken, üçüncü Nissan 350Z aracıyla Sarp Toprak oldu.Kadınlar Genel Klasmanında birinci sırada Gölgem Paşa yer almayı başardı. Subaru Impreza aracıyla yarışan Gölgem ayrıca 4 çeker sınıfı birincisi oldu. Genel klasman ikincisi Huri Bağrıaçık olurken, Bağrıaçık arka itiş sınıfı birincisi olmayı başardı. Üçüncü olmayı başaran Yasemin Yalçınkaya, Arka itiş sınıfında ikinci oldu. Arka itiş sınıfında podyumu tamamlayan isim Emine Keremoğlu oldu. Ön çeker sınıfında ise Jale Kuset birincilik ödülünün sahibi oldu. Etkinlik boyunca sergilenen araçlar arasında yapılan seçimde ise En İyi Motor Dizaynına Sahip Araç JS 719 plakalı Suzuki Swift seçildi ve sahibi Ümitcan Türk’e ödül verildi. En İyi Görünüşe Sahip Araç SF 282 plakalı Toyota Celica GT Turbo seçildi ve Doğuş Abik’e ödül verildi. En İyi Ses Sistemine Sahip Araç ise GU 027 plakalı Honda Civic seçildi ve Yunus Demir’e ödül verildi. Ödül töreninde KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Mobile Link Direktörü Mehmet Karadeniz’e teşekkür plaketi takdim etti. Ardından dereceye girenlere kupalarını İsmet Tufan, Mehmet Karadeniz, Organizasyon Komitesi üyeleri Ömer İlhan Sayar, Tolga Tekin, Talmaç Başkaya ve İpek Coşkuner takdim etti.GENEL KLASMAN:1.Doğa Koyuncu-Mitsubishi Lancer EVO-26 – 1:44.5862.Kemal Topcuoğlu-Honda Civic EG-15 – 1:44.6243.Emre Türkelman-Mitsubishi Lanver EVO 8-27 – 1:44.882DÖRT ÇEKER:1.Doğa Koyuncu-Mitsubishi Lancer EVO-26 – 1:44.5862.Emre Türkelman-Mitsubishi Lanver EVO 8-27 – 1:44.8823.Coşkun Gürel-Volkswagen Golf R-33 – 1:45.827ÖN ÇEKER:1.Kemal Topcuoğlu-Honda Civic EG-15 – 1:44.6242.Constantinos Kalas-Volkswagen Golf -69 – 1:46.7083.Behiç Topcu-Honda Civic EK-3 – 1:47.608ARKA İTİŞ:1.Ahmet Bağrıaçık-Nissan Skyline-34 – 1:45.8272.Bektaş Talay-Mazda RX7-39 – 1:47.7593.Sarp Toprak-Nissan 350Z-61 – 1:49.301KADINLAR 4X4 SINIFI1.Gölgem Paşa-Subaru Impreza-28 – 1:49.997KADINLAR ARKA İTİŞ SINIFI1.Huri Bağrıaçık-Nissan Silvia-44 – 1:57.9532.Yasemin Yalçınkaya-BMW E36-66 – 2:03.9083.Emine Keremoğlu-Nissan Silvia-42 – 2:04.016KADINLAR ÖN ÇEKER SINIFI1.Jale Kuset-Citroen C2-13 – 2:11.720En İyi Motor Dizaynına Sahip Araç: JS 719-Suzuki Swift-Ümitcan TürkEn İyi Görünüşe Sahip Araç: SF 282-Toyota Celica GT Turbo-Doğuş AbikEn İyi Ses Sistemine Sahip Araç: GU 027-Honda Civic-Yunus Demir