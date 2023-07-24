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Ali İleri LAÜ’de

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Ali İleri LAÜ’de
Yusuf Karayusufoğlu
Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği iyi masa tenisçilerinden olan ve ilerisi için ümit vadeden Ali İleri, Arucad Anka Spor Derneği’nden, Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ)’ne transfer oldu.
Eski Milli masa tenisçimiz Cengiz İleri’nin oğlu olan Ali İleri, bu sezonu ferdi genç ve ferdi yıldız yaş gruplarında birinci olarak tamamladı. Henüz yıldız yaş grubunda bulunan İleri transferi konusunda basına şu açıklamayı yaptı: “Hem okulumda hem de masa tenisinde iyi olmaya çalışıyorum. Hedefim Türkiye’de LAÜ forması altında maç yapmak ve Türkiye Milli takımında yer almaktır. LAÜ’de çok çalışıp hedefime ulaşacağıma inanıyorum.”
 
 
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