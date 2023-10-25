Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar

Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon üçüncü kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışlarını organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun üçüncü Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Cep Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca; Tuning Torch, Kaan Motors, Akeler kaporta & Boya, Audi Debreli ve Ataoğlu Grup’un da katkılarıyla yapılacak.
28 Ekim 2023 Cumartesi günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show” olarak yapılacak. 12.00’de kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Ardından Time Attack yarışı başlayacak ve takribi 22.00’de organizasyon ödül töreni ile sona erecek.
ÖN KAYITLAR 32’YE ULAŞTI
Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Ön kayıtların Time Attack için 32’ye ulaştığı organizasyonda ayrıca spor araçlar da sergilenecek ve Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinliğe katılmak ve bilgi için 05428653047 numaralı telefondan ulaşılabileceği bilgisi verildi.
Ön Kayıt Listesi:
No. Pilot Araç
1 Ali Polat Suzuki Swift Sport FWD
2 Kemal Özkural Suzuki Swift Sport FWD
3 Ali Tutar Mazda RX8 SR20det RWD
4 Alpay Erosal Ford Fiesta Proto MK8 AWD
5 Emre Türkelman Mitsubishi EVO8 AWD
6 Kazım Özen BMW E30 RWD
7 Orkan Büke BMW E36 RWD
8 Recep Hazar Suzuki Vitara AWD
9 Merit Bozay BMW E36 RWD
10 Kemal Topcuoğlu Honda Civic FWD
11 Behiç Topçu Honda Civic FWD
12 Hasan Karlıtaş Honda Civic FWD
13 Alezz Abdulselam Alkabab Mini R52S FWD
14 Jale Kuset Citroen C2 FWD
15 Ahmet Bağrıaçık Nissan Skyline R33 RWD
16 Huri Bağrıaçık Nissan 350Z RWD
17 Sarp Toprak Nissan 350Z RWD
18 Emine Keremoğlu Nissan Silvia S14 RWD
19 Cengizhan Güngör Mazda RX7 RWD
20 Can Yılmaz Nissan Silvia S14 RWD
21 Muhammed Ali Simsar Nissan Silvia S13 RWD
22 Yasemin Yalçınkaya BMW E30 RWD
23 Mert Bozay BMW E36 RWD
24 Vedat Çoşar Ford Oreion FWD
25 Yaşar Korkmaz VW Bora FWD
26 Aycim Topcuoğlu Honda Fit FWD
27 Özner Özgüler BMW Z3 RWD
28 Onat Kutlar Honsa Civic FED
29 Mashar Selviler Subaru STI AWD
30 Mustafa Beyaz Mercedes 190 AMG RWD
31 Hüseyin Genç Mitsubishi EVO6 AWD
32 İlke Koçak Honda Civic FWD
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.