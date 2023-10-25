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Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar

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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “MobileLink Cep Shop Race Fest”, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

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Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar
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Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon üçüncü kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışlarını organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun üçüncü Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Cep Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca; Tuning Torch, Kaan Motors, Akeler kaporta & Boya, Audi Debreli ve Ataoğlu Grup’un da katkılarıyla yapılacak.
28 Ekim 2023 Cumartesi günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show” olarak yapılacak. 12.00’de kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Ardından Time Attack yarışı başlayacak ve takribi 22.00’de organizasyon ödül töreni ile sona erecek.
ÖN KAYITLAR 32’YE ULAŞTI
Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Ön kayıtların Time Attack için 32’ye ulaştığı organizasyonda ayrıca spor araçlar da sergilenecek ve Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinliğe katılmak ve bilgi için 05428653047 numaralı telefondan ulaşılabileceği bilgisi verildi.
 
Ön Kayıt Listesi:
No.    Pilot  Araç 
1       Ali Polat     Suzuki Swift Sport       FWD
2       Kemal Özkural    Suzuki Swift Sport       FWD
3       Ali Tutar    Mazda RX8 SR20det    RWD
4       Alpay Erosal       Ford Fiesta Proto MK8 AWD
5       Emre Türkelman  Mitsubishi EVO8 AWD
6       Kazım Özen         BMW E30  RWD
7       Orkan Büke         BMW E36  RWD
8       Recep Hazar        Suzuki Vitara      AWD
9       Merit Bozay         BMW E36  RWD
10     Kemal Topcuoğlu         Honda Civic        FWD
11     Behiç Topçu        Honda Civic        FWD
12     Hasan Karlıtaş     Honda Civic        FWD
13     Alezz Abdulselam Alkabab    Mini R52S  FWD
14     Jale Kuset   Citroen C2 FWD
15     Ahmet Bağrıaçık  Nissan Skyline R33      RWD
16     Huri Bağrıaçık     Nissan 350Z        RWD
17     Sarp Toprak        Nissan 350Z        RWD
18     Emine Keremoğlu         Nissan Silvia S14          RWD
19     Cengizhan Güngör        Mazda RX7         RWD
20     Can Yılmaz          Nissan Silvia S14          RWD
21     Muhammed Ali Simsar Nissan Silvia S13          RWD
22     Yasemin Yalçınkaya     BMW E30  RWD
23     Mert Bozay          BMW E36  RWD
24     Vedat Çoşar        Ford Oreion         FWD
25     Yaşar Korkmaz   VW Bora    FWD
26     Aycim Topcuoğlu         Honda Fit   FWD
27     Özner Özgüler      BMW Z3    RWD
28     Onat Kutlar         Honsa Civic         FED
29     Mashar Selviler   Subaru STI AWD
30     Mustafa Beyaz     Mercedes 190 AMG      RWD
31     Hüseyin Genç      Mitsubishi EVO6 AWD
32     İlke Koçak  Honda Civic        FWD
 
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