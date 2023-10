Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “MobileLink Cep Shop Race Fest”, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon üçüncü kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışlarını organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun üçüncü Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Cep Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca; Tuning Torch, Kaan Motors, Akeler kaporta & Boya, Audi Debreli ve Ataoğlu Grup’un da katkılarıyla yapılacak.

28 Ekim 2023 Cumartesi günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show” olarak yapılacak. 12.00’de kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Ardından Time Attack yarışı başlayacak ve takribi 22.00’de organizasyon ödül töreni ile sona erecek.

ÖN KAYITLAR 32’YE ULAŞTI

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Ön kayıtların Time Attack için 32’ye ulaştığı organizasyonda ayrıca spor araçlar da sergilenecek ve Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinliğe katılmak ve bilgi için 05428653047 numaralı telefondan ulaşılabileceği bilgisi verildi.



Ön Kayıt Listesi:

No. Pilot Araç

1 Ali Polat Suzuki Swift Sport FWD

2 Kemal Özkural Suzuki Swift Sport FWD

3 Ali Tutar Mazda RX8 SR20det RWD

4 Alpay Erosal Ford Fiesta Proto MK8 AWD

5 Emre Türkelman Mitsubishi EVO8 AWD

6 Kazım Özen BMW E30 RWD

7 Orkan Büke BMW E36 RWD

8 Recep Hazar Suzuki Vitara AWD

9 Merit Bozay BMW E36 RWD

10 Kemal Topcuoğlu Honda Civic FWD

11 Behiç Topçu Honda Civic FWD

12 Hasan Karlıtaş Honda Civic FWD

13 Alezz Abdulselam Alkabab Mini R52S FWD

14 Jale Kuset Citroen C2 FWD

15 Ahmet Bağrıaçık Nissan Skyline R33 RWD

16 Huri Bağrıaçık Nissan 350Z RWD

17 Sarp Toprak Nissan 350Z RWD

18 Emine Keremoğlu Nissan Silvia S14 RWD

19 Cengizhan Güngör Mazda RX7 RWD

20 Can Yılmaz Nissan Silvia S14 RWD

21 Muhammed Ali Simsar Nissan Silvia S13 RWD

22 Yasemin Yalçınkaya BMW E30 RWD

23 Mert Bozay BMW E36 RWD

24 Vedat Çoşar Ford Oreion FWD

25 Yaşar Korkmaz VW Bora FWD

26 Aycim Topcuoğlu Honda Fit FWD

27 Özner Özgüler BMW Z3 RWD

28 Onat Kutlar Honsa Civic FED

29 Mashar Selviler Subaru STI AWD

30 Mustafa Beyaz Mercedes 190 AMG RWD

31 Hüseyin Genç Mitsubishi EVO6 AWD

32 İlke Koçak Honda Civic FWD