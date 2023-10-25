U-16 Ligi heyecanı başlıyor

Asbuzu U -16 Ligi’nde28 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan grup mücadeleleri 13-14 Ocak tarihinde oynanacak 10. Hafta maçlarıyla tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 1.haftanın programı belli oldu.

28 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan Asbuzu U -16 Ligi’nde 6 grupta mücadele yapılacak. 35 takımın mücadele edeceği Asbuzu U -16 Ligi’nde grup mücadeleleri 13-14 Ocak tarihinde oynanacak 10. Hafta maçlarıyla tamamlanacak.



Asbuzu U16 Ligi 1.Grup

28 Ekim 2023, Cumartesi

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Doğukent

14.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası Binatlı-Ortaköy

29 Ekim 2023, Pazar

09.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası BafÜ.Yurdu-Lefke

Asbuzu U16 Ligi 2.Grup

28 Ekim 2023, Cumartesi

09.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Çetinkaya-K.Kaymaklı

09.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-ChinaB.G.Gücü

29 Ekim 2023, Pazar

09.00 Göçmenköy Stadı Göçmenköy-Yencami

Asbuzu U16 Ligi 3.Grup

28 Ekim 2023, Cumartesi

09.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Girne H.Evi

09.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Doğan T.Birliği

29 Ekim 2023, Pazar

14.00 Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı-Dikmen Gücü

Asbuzu U16 Ligi 4.Grup

29 Ekim 2023, Pazar

09.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-M.Değirmenlik

14.00 Cihangir Antrenman Sahası Cihangir-Türkmenköy

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Esentepe

Asbuzu U16 Ligi 5.Grup

28 Ekim 2023, Cumartesi

09.00 GazimağusaYonpaş Arena Y.Dumlupınar-MağusaT.Gücü

29 Ekim 2023, Pazar

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş-Dörtyol

Asbuzu U16 Ligi 6.Grup

29 Ekim 2023, Pazar

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.Gençler Birliği-Dipkarpaz

09.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Yeniboğaziçi

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Sipahi

