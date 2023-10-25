U-16 Ligi heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 1.haftanın programı belli oldu.
28 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan Asbuzu U -16 Ligi’nde 6 grupta mücadele yapılacak. 35 takımın mücadele edeceği Asbuzu U -16 Ligi’nde grup mücadeleleri 13-14 Ocak tarihinde oynanacak 10. Hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Asbuzu U16 Ligi 1.Grup
28 Ekim 2023, Cumartesi
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Doğukent
14.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası Binatlı-Ortaköy
29 Ekim 2023, Pazar
09.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası BafÜ.Yurdu-Lefke
Asbuzu U16 Ligi 2.Grup
28 Ekim 2023, Cumartesi
09.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Çetinkaya-K.Kaymaklı
09.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-ChinaB.G.Gücü
29 Ekim 2023, Pazar
09.00 Göçmenköy Stadı Göçmenköy-Yencami
Asbuzu U16 Ligi 3.Grup
28 Ekim 2023, Cumartesi
09.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Girne H.Evi
09.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Doğan T.Birliği
29 Ekim 2023, Pazar
14.00 Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı-Dikmen Gücü
Asbuzu U16 Ligi 4.Grup
29 Ekim 2023, Pazar
09.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-M.Değirmenlik
14.00 Cihangir Antrenman Sahası Cihangir-Türkmenköy
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Esentepe
Asbuzu U16 Ligi 5.Grup
28 Ekim 2023, Cumartesi
09.00 GazimağusaYonpaş Arena Y.Dumlupınar-MağusaT.Gücü
29 Ekim 2023, Pazar
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş-Dörtyol
Asbuzu U16 Ligi 6.Grup
29 Ekim 2023, Pazar
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.Gençler Birliği-Dipkarpaz
09.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Yeniboğaziçi
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Sipahi
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