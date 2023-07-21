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Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar

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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “MobileLink Cep Shop Time Attack & Auto Show”, 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü CemsaSporting Center’de yapılıyor

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Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar
Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “RaceFest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon ikinci kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışlarını organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun ikinci Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Cep Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca Güven Sigorta, Capital Radyo, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Cahit Necipoğlu Limited’in de katkılarıyla yapılacak.
22 Temmuz 2023 Cumartesi günü, CemsaSporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show” olarak yapılacak. 18.00’de kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Ardından Time Attack yarışı başlayacak ve takribi 22.00’de organizasyon ödül töreni ile sona erecek.
Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.
ÖN KAYITLARI 56’YA ULAŞTI
Ön kayıtların 56’ya ulaştığı etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 500 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyirci biletlerinin de 100 TL olacağı açıklandı.
 
 
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