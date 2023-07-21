Buse, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı elit atlet Buse Savaşkan, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.
Balkan Atletizm Birliği üyesi ülkelerin yer alacağı 76. Balkan Atletizm Şampiyonası, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Sırbistan’ın Kraljevo kentinde düzenlenecek.
Şampiyonada yer alacak olan Türkiye Atletizm Milli Takımı kafilesinde Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan da yer aldı. 42 branşta yarışların yapılacağı şampiyonada Buse, yüksek atlama branşında madalya için yarışacak.
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