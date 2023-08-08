Castrol Ford Team Türkiye ekibi de İskele'de yarışacak

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, 5. yarış ile devam edecek. Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, 5. Yarışı İskele Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek olan geleneksel 14. İskele Rallisi olacak.

12 – 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 14. İskele Rallisi, Makenzi Plajında start alıp, Makenzi Plajında tamamlanacak. 5 gün sonra yapılacak olan 14. İskele Rallisinde Ardahan, Topcuköy, Sınırüstü ve İskele etapları geçilecek. Türkiye’den ekiplerin de start alacağı 14. İskele Rallisinde, Castrol Ford Team Türkiye takımı da yer alacak. 2 Ford Fiesta R3 ile yer alacak olan Castrol Ford Team Türkiye takımında Levent Şapçılar – Deniz Gümüş ve Cem Yudulmaz – Özden Yılmaz ekipleri yarışacaklar.

