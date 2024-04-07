Bozalanlar zafere sürdü

Necati KÜLAHLILAR

Basel Holding Ana Sponsorluğunda KKRŞ-KKSŞ ilk yarışı olan Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint yarışını Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel kazandılar. Hamitköy bölgesinde yapılan Sprint Ralli yarışını çok sayıda seyirci izledi.

Genel klasmanda ikinciliği Rauf Denktaş - Mehmet Mişon ve üçüncülüğü ise Enver Haskasap - Halil Mulla ikilisi kazandı.

(Foto: Gökhan Kuzu)