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Bozalanlar zafere sürdü

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Bozalanlar zafere sürdü
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Necati KÜLAHLILAR
Basel Holding Ana Sponsorluğunda KKRŞ-KKSŞ ilk yarışı olan Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint yarışını Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel kazandılar. Hamitköy bölgesinde yapılan Sprint Ralli yarışını çok sayıda seyirci izledi.
Genel klasmanda ikinciliği Rauf Denktaş - Mehmet Mişon ve üçüncülüğü ise Enver Haskasap - Halil Mulla ikilisi kazandı.
(Foto: Gökhan Kuzu)
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