Karşıyaka’dan lidere bir darbe daha

Süper Lig lideri Cihangir erken öne geçse de Karşıyaka bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanarak rakibine şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşattı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta da Karşıyaka, Cihangir’e sezonun ilk puan kayıplarını 1-1’lik skorla yaşatmıştı

Stadyum: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Arif Malek, İbrahim Katmer

Karşıyaka:Erdoğan, İlker İnceler, Sena, İlker Tek, Azat, Ahmet Hatay, Mustafa Süzgen (90+4.Dk Aksel), Ahmet Kara (84.Dk Mehmet Göktaş), Toykan (66.Dk Sertan), Diatta (90+4.Dk Behiç), Bilyy

Cihangir: Hasancan, Sercan, Selçuk, Meye, Çağrı, Berkem, İbrahim Karadal, Hakan Karacaoğlu (56.Dk Ali Öztürk), Yankı (72.Dk Babacar), Muhittin, Nurettin (64.Dk Berhan)

Goller: 23.Dk Billy 90+5.Dk Sertan (Karşıyaka)-5.Dk Muhittin (Cihangir)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 26. Hafta maçında Karşıyaka, Cihangir’i konuk etti.

Karşıyaka Şengül Törehan Stadında oynanan Karşıyaka – Cihangir maçını Mustafa Öztugay yönetti.

5.Dk: Cihangir’de kazanılan köşe atışını kullanan Yankı topu ceza alanına ortaladı. Kale içinde bomboş pozisyonda olan Muhittin kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Karşıyaka 0-1 Cihangir

15.Dk: Karşıyaka atağında Billy sağ çaprazda topla buluşup vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

17.Dk : Cihangir’de kazanılan frikiği kullanan Muhittin , mesafe kaleye uzak olmasına rağmen kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Erdoğan’ın müdahalesi sonrasında top üst direkten geri geldi.

23.Dk: Karşıyaka’da sağ çaprazda kazanılan frikikteToykan topu arka direğe ortaladı ve Billy kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Karşıyaka 1-1 Cihangir

42.Dk: Karşıyaka atağında Billy’nim pasıyla ceza sahası içerisinde sol kanatta topla buluşan Toykan’ın şutunda top az farkla dışarıya gitti.

52.Dk: Cihangir atağında gönderilen uzun topa kaleci Erdoğan ceza alanı dışında müdahale etmek için kalesini terk etti. Boşa düşen topu Meye aldı ve vuruşunu yaptı ancak topun önüne atlayan İlker İnceler gole izin vermedi.

60.Dk: Karşıyaka atağını Toykan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Billy sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasancan direk dibinden topu çıkarmayı başardı.

74.Dk: Cihangir atağında Muhittin ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Erdoğan gole izin vermedi.

90+5.Dk: Karşıyaka atağında Sertan topu alıp sağ çaprazdan savunma arkasına sarktı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Karşıyaka 2-1 Cihangir

90+8.Dk: Cihangir’in kazandığı frikiği kullanan Muhittin’in şutunda top üst direkten geri geldi. Dönen topu Çağrı kafayla indirdi. Babacar’ın röveşatasında top üstten dışarıya gitti.

