Binlerce hız tutkunu pistte buluştu

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2024 sezonuna yarış festivali “Race Fest” ile başladı. Yılın ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonu 17 Mart 2024 Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılırken, binlerce seyirci ve yüzlerce modifiyeli araç organizasyonda yer aldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon 17 Mart 2024 Pazar günü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu ile başladı. “Drag Yarışları” ve “Time Attack” yarışları organize eden dernek, yeni sezona yine oldukça kalabalık bir organizasyonla Cemsa Sporting Center’de merhaba dedi. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ana sponsorluğunda ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyona; Pizza Town Lefkoşa, Tuning Torch, Audi Debreli, Capital Radio, Akeler Kaporta Boya, Mobile Link, Kaan Motors, Yıldırımlar Elektronik, Tangül Drumming, Mamülcüoğlu Pastanesi ve Etik Hastanesi de katkıda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine oldukça büyük bir ilgiyle yapılan organizasyonu 2 binin üzerinde Motorsporları tutkunu ziyaret etti. 300’ün üzerinde aracın “Auto Show”da sergilendiği organizasyonda 60 üzeri araç piste çıktı ve zamana karşı rakipleriyle yarıştı. Yine geçmiş yıllarda olduğu gibi Ön çeker, Arka itiş, Dört çeker ile Kadınlar için sınıfların olduğu yarışın en iyi derecesini VW Polo R5 ile yarışan Enver Haskasap elde etmeyi başardı. 1 dakika 38,907 saniyelik derecesiyle genel klasman birincisi olan Haskasap ayrıca 4 çeker sınıfını da zirvede tamamladı. Genel klasman ikinci olan isim ise Nissan 350Z ile 1 dakika 43,622 saniyelik derecesiyle Ahmet Bağrıaçık oldu. Bağrıaçık ayrıca arka itiş sınıfının da birincisi oldu. Genel klasman üçüncüsü VW Golf7 R ile yarışan Coşkun Gürel oldu. Ayrıca 4 çeker sınıfınında ikinci olan Gürel’in derecesi 1 dakika 46,620 saniyeydi.

İlk kez kullanılan hızlı pist şeklinde yarışan yarışçılar ikişer tur pistte mücadele ettiler. Drift pilotlarının da nefes kesen gösterileriyle renklenen organizasyonda 15 yaş altı gençler de piste çıktı ve seyircilerden büyük alkış aldılar. Ateş Tufan, Mustafa Bağrıaçık ve Nazım Altundağ isimli 3 genç yarışçı yarış sonunda “Yarışın Kahramanları” olarak anons edilip cesaret ödülü ile onure edildiler. KKDSOD Başkanı İsmet Tufan ve Yönetim Kurlu üyeleri; Ömer İlhan Sayar, İbrahim Alkan, Samim Mamülcü, Veli Uslu, Mehmet Karadeniz ile Habib Yıldırımlar ve Tekin Topcam’ın kupaları takdim ettiği ödül töreni ile son bulan organizasyonda Honda Civi aracıyla Kemal Topcuoğlu Ön Çeker sınıfı birincisi, Gölgem Paşa Kadınlar 4 Çeker sınıfı birincisi, Huri Bağrıaçık Kadınlar Arka İtiş sınıfı birincisi ve Jale Kuset Kadınlar Ön Çeker sınıfı birincisi oldular.



Etkinlik boyunca sergilenen araçlar arasından da seçilen araç sahiplerine Auto Show ödülleri takdim edildi.

“En İyi Makine Dizaynı” ödülünü Ümit Cantürk (JS 719), “En İyi Dış Görünüm” ödülünü Emre Üngüder ve “En İyi Müzik Sistemi” ödülünü Kadir Harbelioğlu (EE 014) almaya hak kazandı.



Dereceye Girenler:

Dört Çeker:

1.Enver Haskasap(31) - VW Polo R5 – 1:38,907

2.Coşkun Gürel(24) – VW Golf 7R – 1:46,620

3.Ömer Karanfil(29) – Mitaubishi Lanver Evo5 - 1:48,958

Arka İtiş:

1.Ahmet Bağrıaçık(12) – Nissan 350Z – 1:43,622

2.Muhammet Dağtaş(18) – Nissan 350Z - 1:50,747

3.Ali Güran Tahsin(73) – Eunos Roadster - 1:51,348

Ön Çeker:

1.Kemal Topcuoğlu(91) – Honda Civic – 1:48,727

2.Onat Kutlar(7) – Honda Civic - 1:49,014

3.Behiç Topcu(88) – Honda Civic - 1:50,152

Kadınlar Dört Çeker:

1.Gölgem Paşa(60) – Subaru GC8 - 1:55,039

Kadınlar Arka İtiş:

1.Huri Bağrıaçık(14) – Nissan 350Z - 1:56,660

Kadınlar Ön Çeker:

1.Jale Kuset(34) – Citroen C2 - 2:10,618

2.Berke Gökhan(69) – Suzuki Alto - 2:23,248

3.Kaderina Göktaş(2) – Honda Civic - 2:35,738

4.Hülya Göktaş(3) – Toyota Glanza - 3:01,476

