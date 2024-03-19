Cimnastikte yardımcı antrenörlük kursu sürüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 10,000 çocuğa ulaşma hedefiyle yürütülen çalışmalar devam ederken, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için başlatılan 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu devam ediyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda devam eden 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursunun uygulamalı dersleri Pazar günü de dahil aralıksız yapıldı. Uygulamalı dersler gece geç saatlere kadar devam ederken, kursa katılan antrenör adaylarının derslerdeki ilgisi, federasyon yönetimi tarafından takdir edildi.

