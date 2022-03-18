Basel-KKTOK işbirliği sürecek

Turing ve Otomobil Kurumu geçtiğimiz 4 sezonda olduğu gibi yine 2022 sezonunda da Basel Holding ile sponsorluk antlaşmasına vararak 2022 Basel Holding Sezonu olması kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2021 sezonunda olduğu gibi yine 2022 sezonunda da Basel Holding ile sponsorluk antlaşmasına vardı. Buna göre 2022 yılında düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Ralli , Sprint ve Tırmanma şampiyonaları Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

3 Nisan günü start alacak olan 2022 Basel Sezonu toplamda 12 yarıştan oluşacak.Polaris, GenPower,Limon, GoPro ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilecek olan 2022 Basel Holding Sezonunda ilk yarış Aslanköy de gerçekleşecek .

2022 Ralli sezonu için Basel Holding ile Turing ve Otomobil Kurumu yetkililerinin açıklamaları şöyle:

BASEL HOLDİNG ADINA GÜRSU ÇAKALOZ:

2018 yılında Otomobil sporları aşkımızı devam ettirmek için çıktığımız bu yolda, değerli halkımızın ve basın mensuplarımızın desteği ve aynı zamanda kurumumuz olan KKTOK un imkanlarıyla ülkemizi tanıtmak ve varlığımızı duyurmak için vargücümüzle çabalamaktayız.

Son günlerde yaşadığımız küresel sorunlar, ekonomik sorunlar, COVID ve Rusya savaşı gibi karabasanları halkımıza bir nebze olsun unutturabilirsek ne mutlu bizlere...

Bilindiği gibi, Polaris 1930’da kurulmuş olan bir Amerikan markasıdır. Ve markanın resmi sitesinde ABD, ( polaris.com ) bayiler arasında alfabetik olarak Türkiye'nin altında TRNC olarak yetkili satıcı ve servis olarak biz yer almaktayız. Bu, bize emeklerimizin karşılığı olarak dönmüştür. Dünya siyasetinin uygulamış olduğu bir ambargo ile karşı karşıya olan Vatanımızı gururlandırmak, bizleri de fazlası ile sevindirmiştir.

Tüm bunların hayelden gerçeğe dönüşmesini sağlayan, hedefimize koşarken daima yanmızda olan ve destek veren Sn. kurum baskanimiza, değerli sponsorlar ve Holding kurucumuz Sn. Burak Basel’e, takım kurucuları. sürücüler ve Co- pilotlarina teşekkür eder, sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Sizler olmasaydınız, bizler böyle bir oluşumun içinde olamazdık. Her sene söylediğim gibi kazasızkırımsız... Bol heyecanlı bir sezon dilerim.

KKTOK BAŞKAN TİGİN KİŞMİR:

4 Yıldır birlikte çalıştığımız Değerli Sponsorumuza layık organizasyonlar yapacağız .Gerek ülkemizde gerekse de dünyada birçok başarıya imza atmış, söz sahibi olan çok büyük bir holding ile işbirliği yapmak mutluluk vericidir. Onların sponsorluğu altında tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirebilme imkanını bize sağlamaları mutluluğumuzu iki kat daha artırmış durumdadır. Ben bize bu imkanı sağlayan Basel Holding direktörü Burak Başel’e teşekkür ediyorum. İnşallah biz de sponsorumuza layık olacak şekilde organizasyonlar yapıp alnımızın akıyla bu işten çıkacağız. İki markanın tekrardan işbirliği içerisinde otomobil sporlarını daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.”

SPORTİF DİREKTÖR CANBEN ÖZPAŞA:

2022 de de Çıta yukarda olacak . Geçtiğimiz 2021 Basel Holding Şampiyonalarındaki gibi yine 2022 de de bizim için en kaliteli organizasyonları yapmak için çalışacağız. 3 Nisan da İlk yarışımızı Aslanköy de Sprint olarak gerçekleştireceğiz.Basel Holding ile çalışmaktan gurur duymaktayız ve bu yılda birlikte olduğumuz için mutluyuz.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında Deniz Fahri-Serhan Tan , Tırmanma Şampiyonasında Deniz Denner-Ömer Topçu,Sprint Şampiyonasında Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ve Ayer Argün Ralli Kupasında ise ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun Şampiyon olmuştular.

