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Enduro Şampiyonası başlıyor

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2022 sezonuna KITMOK 2022 Enduro Şampiyonası ilk yarışı ile başlıyor. Yarın, Lavinium bölgesinde yapılacak yarışın başlama saati 11.00 olarak belirlendi

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Enduro Şampiyonası başlıyor

Bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag ve Motokros olmak üzere 4 branşta 13 organizasyon planı yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) Yönetimi, sezonun ve KITMOK 2022 Enduro Şampiyonası’nın ilk yarışını yarın gerçekleştiriyor.
START SABAH 11.00’DE
Geçtiğimiz iki sezon pandeminin gölgesinde bağımsız yarışlar yapılırken, uzun bir aranın ardından KITMOK Şampiyonalarına başlıyor. KITMOK 2022 Enduro Şampiyonası’nın ilk yarışı Yakın Doğu Üniversitesi ile Dikmen arasında kalan Lavinium bölgesinde yapılacak. YDÜ Kampüsünden Dikmen istikametine giderken yoncayı geçtikten sonra sola dönülerek start ve finiş noktası takip edilebilecek. Sezonun ilk yarışının başlama saati 11.00 olarak belirlendi. Biri deneme olmak üzere yaklaşık 6 kilometrelik etabı üçer kez geçtikten sonra yarışmacılar takribi 14.00’te finiş yapacaklar.
İLK KEZ KATILACAK OLANLARA SINIF AÇILDI, KAYITLAR BU AKŞAM TAMAMLANACAK
Güven Sigorta, LungoCafe, WorldTechBüteteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride yarışlar yapılacak. ATV kategorisi; ATV1, ATV2 ve Kadın ATV olmak üzere 3 sınıfa ayrılacak. Kros kategorisinde ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi MX1A, MX1B, MX2A ve MX2B’nin yanı sıra bu sezon ilk kez katılacak olanlar için MX1C ve MX2C sınıfları da açıldı. Ayrıca Genç Kros ve Kadın Kros sınıfları da açık olacak. Kayıtlar ise bugün (19 Mart 2022 Cumartesi) 17.00’da tamamlanacak.
 

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Etiketler; #Enduro #Motosiklet #Motodrag
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