Baja’da kazananlar Macila-Tabak ve Görgülü-Gümüş ekipleri

Kyrenia Offroad Derneği’nin Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Baja Cyprus Rally-Raid’teRalli kategorisinde Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi, Raid kategorisinde ise Onur Görgülü-Fırat Gümüş ikilisi kazandı

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 9 Haziran 2024 Pazar günü, Alpcans sponsorluğunda Lefke ve Akdeniz bölgesinde yapıldı. Baja Cyprus Rally-Raid adıyla yapılan yarışı Ralli kategorisinde Mitsubishi Pajero EVO ile yarışan Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi kazandı. Raid kategorisinde birinci olan ekip ise Suzuki Vitara ile yarışan Onur Görgülü-Fırat Gümüş ikilisi oldu.Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın ikinci yarışında görev KYOFF’undu. 9 Haziran 2024 Pazar sabahı saat 10.30’da Lefke’de bulunan Alpcan Mira önünde yapılan seremoni ile başlayan organizasyonda 11 ekip ralli kategorisinde, 9 ekipte raid kategorisinde start aldı. Ekipler güzergahı gizli olan, start anında aldıkları yol notlarına göre Akdeniz bölgesinde 3 etap geçtiler.Ralli kategorisi yarışçıları kapalı etapta hız limiti olmadan, açık etapta ise hız limiti ile en kısa sürede finişe ulaşmaya çalıştılar. Raid kategorisi yarışçıları ise verilen noktalara en kısa yoldan ulaşmaya çalıştılar. Zorlu mücadele sonunda rallide iki ekibin puanları eşitti. Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi 2 kapalı etapta en iyi dereceyi yaptığı için günün birincisi olmayı başardılar. Açık etabın en iyi derecesini yaparak 25 puan alan ve Macila-Tabak ikilisiyle puanlarını eşitleyen Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi ikinci olurken, Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi üçüncü oldu. Araçlarının motor hacimlerine göre sınıflara ayrılan ekiplerden Sınıf T4 birincisi de Macila-Tabak ikilisi oldu. İkinci yine Cumalıgil-Hüdasoy ikilisi ve üçüncü güneyden yarışa katılan Spyros Droustiotis-Antonis Marasinos ikilisi oldu. Sınıf T3’de birinci Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. İkinci Halim Kahveciler-Ramadan uzun ikilisi ve üçüncü Serkan Bolçocuk-Hasan Uzun ikilisi oldu.Alpcans’ın ana sponsorluğu yanı sıra The Coffee Corner Lounge ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarış sonunda ödül töreni yine Alpcans Mira önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Alpcans adına Serkan Bolçocuk, KYOFF Başkanı Musa Ersoy ve KKORD Başkanı Hakan Kofalı takdim etti.Ralli Kayıt Listesi:No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Puan1 3 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 342 12 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4 343 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 294 11 Spyros Droustiotis Antonis Marasinos Cherokee T4 285 2 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 286 5 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 237 4 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 218 7 Andreas Andreou Constantinos Alexandrou Cherokee T4 209 6 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 1710 8 Serkan Bolçocuk Hasan Uzun Wildcat T3 1611 10 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 DNFRaid Kayıt Listesi:No. Pilot Co-Pilot Araç Puan1 19 Onur Görgülü Fırat Gümüş Suzuki Vitara 502 15 Mustafa Yemen Muzaffer Yemen Ford Ranger 493 18 Mehmet Akkılıç Rıdvan Bayraktaroğlu Mitsubishi Pajero 324 14 Devrim Dedeoğlu Birtan Ketenoğlu Mitsubishi Pajero 325 22 Metehan Akkılıç Lara Akkılıç Mitsubishi Pajero 236 20 Hasan Hakansoy Efe Hakansoy Suzuki Vitara 227 17 Üstün Dedeoğlu Berayet Dedeoğlu Mitsubishi Pajero DNF8 21 Fazilet Gülbahar Defne Dedeoğlu Daihatsu DNF9 23 İbrahim Tüccaroğlu Ayşe Tüccaroğlu Mitsubishi Pajero DNF