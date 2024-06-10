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Baja’da kazananlar Macila-Tabak ve Görgülü-Gümüş ekipleri

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Kyrenia Offroad Derneği’nin Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Baja Cyprus Rally-Raid’teRalli kategorisinde Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi, Raid kategorisinde ise Onur Görgülü-Fırat Gümüş ikilisi kazandı

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Baja’da kazananlar Macila-Tabak ve Görgülü-Gümüş ekipleri
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Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 9 Haziran 2024 Pazar günü, Alpcans sponsorluğunda Lefke ve Akdeniz bölgesinde yapıldı. Baja Cyprus Rally-Raid adıyla yapılan yarışı Ralli kategorisinde Mitsubishi Pajero EVO ile yarışan Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi kazandı. Raid kategorisinde birinci olan ekip ise Suzuki Vitara ile yarışan Onur Görgülü-Fırat Gümüş ikilisi oldu.
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın ikinci yarışında görev KYOFF’undu. 9 Haziran 2024 Pazar sabahı saat 10.30’da Lefke’de bulunan Alpcan Mira önünde yapılan seremoni ile başlayan organizasyonda 11 ekip ralli kategorisinde, 9 ekipte raid kategorisinde start aldı. Ekipler güzergahı gizli olan, start anında aldıkları yol notlarına göre Akdeniz bölgesinde 3 etap geçtiler.

Ralli kategorisi yarışçıları kapalı etapta hız limiti olmadan, açık etapta ise hız limiti ile en kısa sürede finişe ulaşmaya çalıştılar. Raid kategorisi yarışçıları ise verilen noktalara en kısa yoldan ulaşmaya çalıştılar. Zorlu mücadele sonunda rallide iki ekibin puanları eşitti. Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi 2 kapalı etapta en iyi dereceyi yaptığı için günün birincisi olmayı başardılar. Açık etabın en iyi derecesini yaparak 25 puan alan ve Macila-Tabak ikilisiyle puanlarını eşitleyen Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi ikinci olurken, Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi üçüncü oldu. Araçlarının motor hacimlerine göre sınıflara ayrılan ekiplerden Sınıf T4 birincisi de Macila-Tabak ikilisi oldu. İkinci yine Cumalıgil-Hüdasoy ikilisi ve üçüncü güneyden yarışa katılan Spyros Droustiotis-Antonis Marasinos ikilisi oldu. Sınıf T3’de birinci Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. İkinci Halim Kahveciler-Ramadan uzun ikilisi ve üçüncü Serkan Bolçocuk-Hasan Uzun ikilisi oldu.
Alpcans’ın ana sponsorluğu yanı sıra The Coffee Corner Lounge ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarış sonunda ödül töreni yine Alpcans Mira önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Alpcans adına Serkan Bolçocuk, KYOFF Başkanı Musa Ersoy ve KKORD Başkanı Hakan Kofalı takdim etti.
 
Ralli Kayıt Listesi:
                No.        Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf       Puan
1             3             Göksel Macila   Buğra Tabak       Mitsubishi Pajero            T4           34
2             12           Zühtü Cumalıgil                Kemal Hüdasoy                Nissan Patrol     T4           34
3             1             Hasan Reyhan   Niyazi Yorgancıoğlu        Mitsubishi Pajero            T3           29
4             11           Spyros Droustiotis          Antonis Marasinos         Cherokee           T4           28
5             2             Musa Ersoy        Ramadan Kıral   Tomcat T4           28
6             5             Hakan Kofalı      Mehmet Karzaoğlu        Tomcat T4           23
7             4             Halim Kahveciler              Ramadan Uzun Nissan Patrol     T3           21
8             7             Andreas Andreou           Constantinos Alexandrou           Cherokee           T4           20
9             6             Sander Kahveciler           Eser Sülo             Tomcat T4           17
10           8             Serkan Bolçocuk              Hasan Uzun       Wildcat T3           16
11           10           Argun Çağıl         İrfan Topçu        Tomcat T4           DNF
 
Raid Kayıt Listesi:
                No.        Pilot       Co-Pilot               Araç       Puan
1             19           Onur Görgülü    Fırat Gümüş       Suzuki Vitara     50
2             15           Mustafa Yemen               Muzaffer Yemen             Ford Ranger       49
3             18           Mehmet Akkılıç               Rıdvan Bayraktaroğlu    Mitsubishi Pajero            32
4             14           Devrim Dedeoğlu            Birtan Ketenoğlu             Mitsubishi Pajero            32
5             22           Metehan Akkılıç              Lara Akkılıç         Mitsubishi Pajero            23
6             20           Hasan Hakansoy              Efe Hakansoy    Suzuki Vitara     22
7             17           Üstün Dedeoğlu              Berayet Dedeoğlu          Mitsubishi Pajero            DNF
8             21           Fazilet Gülbahar              Defne Dedeoğlu              Daihatsu              DNF
9             23           İbrahim Tüccaroğlu         Ayşe Tüccaroğlu              Mitsubishi Pajero            DNF
 
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