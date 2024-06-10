Darts’ta ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun organize ettiği takımsal ligler, ferdi şampiyona, kadınlar şampiyonası ve gençler şampiyonasının bitişinin ardından Federasyon kupası finalleri de önceki gün Uptown Girne Hotel’de görkemli bir organizasyonla tamamlandı.
Yarı finallerde, Minareliköy Spor Kulübü ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği karşılaşmasından galip ayrılan Minareliköy S.K. ile Gönyeli Darts Birliği ve Fota Darts Derneği maçının kazananı Gönyeli Darts Birliği isimlerini finale yazdıran ekipler oldular. Üçüncülük mücadelesinde rakibi Fota Darts Derneğini yenen Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği hedefe ulaşırken Finalde ise 2023-24 Süper lig Şampiyonu Minareliköy Spor Kulübü rakibi Gönyeli Darts Birliği’ni yenerek Federasyon Kupasını da müzesine götüren ekip oldu. Müsabakaların bitimi ile birlikte Sezon boyunca başarılı olan takım ve sporcular ödüllendirilirken Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonuna önceki dönemlerde Başkanlık yapmış Uğur Barani ve Gürtap Davutoğlu'na emeklerinden dolayı teşekkür plaketi taktim edildi.
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