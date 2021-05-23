Aya’da motokros heyecanı yaşandı

KKTC 2021 DilekkayaMotokros yarışı, Dilekkaya’da yapılırken, Mehmet Altan, Ahmet Pençe ve Enver Durak sınıflarında birinci olmayı başardılar

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KKTC 2021 DilekkayaMotokros yarışı, geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı.

Uzun bir aranın ardından 2021 yılının ilk Motokros yarışı Dilekkaya’da bulunan Motokros parkurunda yapıldı. Seyircilerin beklenilenin üzerinde yoğun ilgi gösterdiği yarışa 9 yarışçı katıldı. Yarış akşamüzeri 17.00’de başladı ve dereceye girenlerin ödüllerini almasının ardından hava kararmadan noktalandı.

MX1A, MX1B ve MX2B olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılan yarışta Mehmet Altan MX1A sınıfı birincisi olmayı başardı. Onu Ahmet Ömerağa ve Mehmet Tan takip etti. MX1B’de ise Ahmet Pençe zirvedeki isimdi. Yusuf Akınlar ikinci olurken, bu sınıfta podyumu tamamlayan isim Gündüz Cenk Çokgez oldu. MX2B’de iki isim mücadele etti. Enver Durak birinci, Tayfun Öztürk ise ikinci oldu.

Dereceye girenler şöyle:

MX1A

1-Mehmet Altan-850

2-Ahmet Ömerağa-73

3-Mehmet Tan-35

4-Ahmet Yıldız-999

MX1B

1-Ahmet Pençe-235

2-Yusuf Akınlar-93

3-Gündüz Cenk Çokgez-707

MX2B

1-Enver Durak-50

2-Tayfun Öztürk-288



(Foto: Şakire SAHRA TOPRAK)