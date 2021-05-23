Denner’den çifte zafer

Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışında 8 ekipten 7’si finiş görürken, Deniz Denner hem E2 sınıfında hem de genel klasmanda birinci oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda,Polaris,Gopro,Genpower,Baselenergy, Limasol Online, Caldini, RinataParts&Oils ve Near East Bank yan sponsorluklarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı Cumartesi günü,Mersinlik’te 8 ekibin katılımı ve 7 ekibin finiş görmesiyle tamamlandı.

Eşsiz dağ manzarası, güneşli hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve az sayıda yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.00’te başlayan yarışta, ekipler 3.5km’lik Mersinlik – Kantara etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez geçtiler.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar oldular. E4’te birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Ahmet Debreli – Kemal Ataoğlu ikilisi geldiler.

Genel klasman sıralamasında ise müthiş çekişme yaşanırken, Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider oldular. İkinci 2,203 saniyelik farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi oldular.

