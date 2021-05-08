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Feci kaza: 1 ölü

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Feci kaza: 1 ölü
Trafik kazaları aramızdan genç fidanları koparmaya devam ediyor. Bugün günün ilk saatlerinde yaşanan kazada 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 02:50 sıralarında, Haspolat - UKÜ çemberi arasında, Ağırdağ'da sakin 22 yaşındaki Eren Mustafa İNANCI, yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile Haspolat istikametinden UKÜ Kavşağı'na doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarpması sonucunda yaşandı.
Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İNANCI olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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