Birinci Lig’de play-off ve play-out takımları belirlendi

Baf Ülkü Yurdu ve Girne Halk Evi’nin ardından veda edecek üçüncü takımın belirleneceği Play-out mücadelesine ise Lapta, Ozanköy, Geçitkale ve Ünimar Maraş kaldı. Puanların oldukça yakın olmasıyla beraber, terfi ve lige tutuma mücadelesinin büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor. Tarafsız sahada oynanacak Play-off ve Play-out maçlarının programı puan durumları şu şekilde:
Play-off 1. maçlar
Gönyeli – Yalova
D. C. Çanakkale – Binatlı
Play-off 2. maçlar
Gönyeli – Binatlı
D. C. Çanakkale – Yalova
Play-off 3. maçlar
Gönyeli – D. C. Çanakkale
Yalova - Binatlı
Lapta – Geçitkale
Ozanköy – Ünimar Maraş
Play-out 2. maçlar
Lapta – Ünimar Maraş
Ozanköy – Geçitkale
Play-out 3. maçlar
Lapta – Ozanköy
Geçitkale – Ünimar Maraş
TAKIMLAR P
1. Gönyeli 26
2. D. C. Çanakkale 24
3. Yalova 24
4. Binatlı 23
TAKIMLAR P
1. Lapta 17
2. Ozanköy 17
3. Geçitkale 16
4. Ünimar Maraş 16