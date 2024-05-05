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Birinci Lig’de play-off ve play-out takımları belirlendi

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Birinci Lig’de play-off ve play-out takımları belirlendi
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Ligin son hafta maçları, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Esentepe’nin direkt olarak Süper Lig’e yükselmesinin ardından terfi edecek son takımın belirleneceği Play-off mücadelesine Gönyeli, Dem’s Construction Çanakkale, Yalova ve Binatlı kaldı.
Baf Ülkü Yurdu ve Girne Halk Evi’nin ardından veda edecek üçüncü takımın belirleneceği Play-out mücadelesine ise Lapta, Ozanköy, Geçitkale ve Ünimar Maraş kaldı. Puanların oldukça yakın olmasıyla beraber, terfi ve lige tutuma mücadelesinin büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor. Tarafsız sahada oynanacak Play-off ve Play-out maçlarının programı puan durumları şu şekilde:
 
Play-off 1. maçlar
Gönyeli – Yalova
D. C. Çanakkale – Binatlı
 
Play-off 2. maçlar
Gönyeli – Binatlı
D. C. Çanakkale – Yalova
 
Play-off 3. maçlar
Gönyeli – D. C. Çanakkale
Yalova - Binatlı
Play-out 1. maçlar
Lapta – Geçitkale
Ozanköy – Ünimar Maraş
 
Play-out 2. maçlar
Lapta – Ünimar Maraş
Ozanköy – Geçitkale
 
Play-out 3. maçlar
Lapta – Ozanköy
Geçitkale – Ünimar Maraş
1. Lig Play-off
TAKIMLAR               P
1. Gönyeli                    26
2. D. C. Çanakkale      24
3. Yalova                     24
4. Binatlı                      23
1. Lig Play-out
TAKIMLAR               P
1. Lapta                       17
2. Ozanköy                  17
3. Geçitkale                 16
4. Ünimar Maraş         16
 
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