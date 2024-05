Birinci Lig’de play-off ve play-out takımları belirlendi

Ligin son hafta maçları, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Esentepe’nin direkt olarak Süper Lig’e yükselmesinin ardından terfi edecek son takımın belirleneceği Play-off mücadelesine Gönyeli, Dem’s Construction Çanakkale, Yalova ve Binatlı kaldı.Baf Ülkü Yurdu ve Girne Halk Evi’nin ardından veda edecek üçüncü takımın belirleneceği Play-out mücadelesine ise Lapta, Ozanköy, Geçitkale ve Ünimar Maraş kaldı. Puanların oldukça yakın olmasıyla beraber, terfi ve lige tutuma mücadelesinin büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor. Tarafsız sahada oynanacak Play-off ve Play-out maçlarının programı puan durumları şu şekilde:Gönyeli – YalovaD. C. Çanakkale – BinatlıGönyeli – BinatlıD. C. Çanakkale – YalovaGönyeli – D. C. ÇanakkaleYalova - BinatlıLapta – GeçitkaleOzanköy – Ünimar MaraşLapta – Ünimar MaraşOzanköy – GeçitkaleLapta – OzanköyGeçitkale – Ünimar Maraş1. Gönyeli 262. D. C. Çanakkale 243. Yalova 244. Binatlı 231. Lapta 172. Ozanköy 173. Geçitkale 164. Ünimar Maraş 16