Aliustalar görevde

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) düzenlediği sezonun ilk klasik slalom yarışı ZetKarting Tesislerinde gerçekleştirilmişti.
Aykut Sokollu’nun zaferi ile sonuçlanan ilk klasik slalom yarışında baba – oğul Aliustalar görev yaptılar. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliustaile oğlu Demir Aliusta yarışın en iyi şekilde tamamlanması için görev yaptılar.
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