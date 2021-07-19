Aliustalar görevde

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) düzenlediği sezonun ilk klasik slalom yarışı ZetKarting Tesislerinde gerçekleştirilmişti.

Aykut Sokollu’nun zaferi ile sonuçlanan ilk klasik slalom yarışında baba – oğul Aliustalar görev yaptılar. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliustaile oğlu Demir Aliusta yarışın en iyi şekilde tamamlanması için görev yaptılar.

