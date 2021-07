Aliusta:Dernek organizasyonlarımız markalaştı

Burçin Aliusta, “Yılın ilk yarış organizasyonuna ülkemizin dört bir yanından katılım sağlandı. En iyi hizmet için uğraş veriyoruz. Ülkemizde böylesine büyük çapta başka bir organizasyon yoktur. Yapılamaz denileni yaptık. Dernek organizasyonlarımız artık markalaştı.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 117 klasik aracın katılımıyla düzenlediği Döveç Group Klasik Otomobil Slalom Yarışı, muhteşem bir organizasyonla tamamlanmıştı.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Döveç Group of Companies ana sponsorluğunda yapılan ve 117 klasik aracın yanı sıra 20’den fazla 25 yaş üstü aracın sadece sergiye katıldığı etkinlikle ilgili olarak KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, şu açıklamayı yaptı:

“Her yıl hedeflerimizi çok yükseltiyoruz. Klasik severlerin derneğin organize ettiği etkinleri merak ve heyecanla beklediğini bilerek çalışmalar yapıyoruz.

Salgın nedeniyle yaklaşık 10 ay boyunca faaliyet ve organizasyonlarıyapamadık. Bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştık. Renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Haziran ayında yaptığımız ilk gezi ve sergi faaliyetine 200 kadar klasik araç katıldı. Yılın ilk yarış organizasyonuna dernek üyelerive klasik severlerülkemizin dört bir yanından katılım sağladı. Büyük bir kesime hitap ettik. Bu nedenle en iyi hizmet için uğraş veriyoruz. Ülkemizde böylesine büyük çapta başka bir organizasyon yoktur. Yapılamaz denileni yaptık. Ciddi mesai ve emekle ülkemiz klasik severlerine her zaman ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz. Yarışa kayıt yaptıran 117 klasik aracın dışında faaliyet günü klasiğiyle alana gelen 20’den fazla klasik severi de geri çevirmedik. Kimsenin şevkini, tutkusu kırmamaya çalıştık.

Dernek organizasyonlarımız artık markalaştı. Hedeflediğimiz ortamı yaratarak, hem izleyenlerin hem de yarışanların keyif almalarını sağlıyoruz.