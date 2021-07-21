Çetinkaya, Düzkaya’yı rahat geçti

Takımlar 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini belirlemeye çalışıyorlar.
Birinci Ligin iddialı 2 ekibi Çetinkaya ile Düzkaya,Çetinkaya’nın Metehan tesislerinde hazırlık maçındakarşılaştılar. Çetinkaya maçı 3 – 0 kazandı.
Maçın ilk devresini Çetinkaya Cemal Yaşinses ve Ertan’ın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede Recep’in golüyle skor 3 – 0 olarak belirlendi.
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