Akdeniz Rock Cup şampiyonları belirlenecek

2021 Akdeniz Rock Cup Şampiyonası’nda şampiyonların 6. ve son ayağı, ZetKarting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek

Karting’de 2021 Akdeniz Rock Cup Şampiyonası’nın 6. ve son ayağı, 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Büyük çekişme ve heyecan içerisinde geçmesi beklenen yarışma, ZetKarting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. ZetKarting Tesisleri’nin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte birçok tecrübeli isim de pistlere geri döndü. Aralarında İzzet Çınar, Salih Karalım ve Enver Emin Özbeşer’in de yer aldığı karting sporuna gönül vermiş isimlerin de 17 Ekim Pazar günü piste çıkacakları açıklandı.

ZetKarting Tesisleri’nde 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2021 Akdeniz Rock Cup Şampiyonası’nın 6. ve son ayağının programı da belli oldu.Buna göre yarışmacılar resmi antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Yarın ise saat 17.00’de yarışmaya katılım kayıtları sonlandırılacak. 17 Ekim Pazar günü saat 10.00’da geç ve cezalı kayıt işlemlerinin yanı sıra, teknik beyan ve kontrol işlemleri ile birlikte yarışmacı ve görevlilere brifing verilecek.

Saat 11.00’de mini, saat 11.15’de junior ve 11.30’da ise senior/master kategorilerinin 10’ar dakikalık resmi antrenmanları yer alacak. Saat 12.00’de kategoriler arası sıralama turlarının gerçekleştirileceği sezonun son ayağında, resmi yarışmalar saat 14.00’de start alacak.

2021 Akdeniz Rock Cup Şampiyonası’nın 6. ve son ayağı, ayni gün saat 18.15’de düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.

Puan durumları:

Mini Kateogori:

Hasan Fikri Macila 177 puan, RüzgarOkman 151 puan, Rüzgar Miralay 144 puan, Hasan Onalt 132 puan, Demir Göksen 113 puan, Erin Bolkaner 86 puan, Su Karalım 76 puan, İsmail Araz 75 puan, Arın Bolkaner 49 puan, Ela Tütengil 26 puan, Mete Güdül 18 puan.

Junior Kategori:

Niyazi Özçınar 174 puan, Mustafa Efeefe 169 puan, Halil Kahraman 147 puan, Metin Bıçkıcıoğlu 112 puan, Salih Zeki Hafız 96 puan, Gazi Yuca 93 puan, JanemÖncülay 92 puan, Arif Sezeli 62 puan.

Senior Kategori:

Demir Emre 124 puan, JanetÖncülay 103 puan, Tolga Güryel 97 puan, Çetin Tütebgil 37 puan, Mert Uzun 30 puan, Soyhan Çuvalcıoğlu 20 puan.

