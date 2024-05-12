Akdoğan galibiyetle başladı

Tarihinin ilk maçına çıkan Akdoğan konuk ettiği Alaniçi’ni karşısında Kenan İrfanoğlu ve Hüseyin Keleş ile bulduğu 2 golle 2 – 1 mağlup ederek tarihinin ilk galibiyetini aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de sezon başladı.

BTM 2. Lig’de 1.haftada 5. Grupta Akdoğan SK, Alaniçi YSK’yı konuk etti. Hasan Onalt Stadında oynanan ve Burak Mandralı’nın yönettiği karşılaşma çekişmeli geçti.

Tarihinin ilk maçına çıkan Akdoğan rakibi karşısında Kenan İrfanoğlu ve Hüseyin Keleş ile bulduğu 2 golle maçı 2 – 1 kazanıp, kulüp tarihinin ilk galibiyetini alarak sezona 3 puanla başladı. Alaniçi’nin tek golü Hakan Özoğul’dan geldi.



