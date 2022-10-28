45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bugün başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda bugün başlıyor (28 Ekim 2022 Cuma)

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 3 3 Fina Racing Team Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta R5 2 4 4 NEU Drift Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 5 5 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 6 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 7 7 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 8 8 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 9 9 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 10 10 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 11 11 Edim Macila Ayşe Alptürk Macila Mitsubishi Lancer Evo IX N 12 12 Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi Lancer Evo IX N 13 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi Lancer Evo VI 1 14 15 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 15 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ahmet Buzlukçuoğlu Peugeot 206 Gti 3 16 17 Zaim Kömürleri Rally T Önder Zaim TBA Mitsubishi Lancer Evo IX N 17 18 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Canam Maverick R 18 19 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T2 GİRNE KAPISI SSS 19 X1 İbrahim Yücebaş Toyota Soarer 20 X2 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia 21 X3 Eser Yılsay Lisani Yılsay Nissan 350z 22 X4 Onur Gani Emine Keremoğlu Nissan Silvia 23 X6 Ahmet Bağrıaçık Muhammet Esentaş Nissan Skyline 24 X7 Topçu Garaj Racing Team Kemal Topçuoğlu Behiç Topçu Honda Civic 25 X8 Topçu Garaj Racing Team Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu Honda Civic 26 X9 Topçu Garaj Racing Team Onat Kutlar Hüseyni Önöz Honda Civic 27 X10 Can Yılmaz Nissan Silvia 28 X11 Nurettin Ruso Çağın Perçinci Toyota Soarer 29 X12 Ülkü Erçoban Nissan Silvia

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Mamülleri Rallisi’nin seremonik startı bugün 18.15’de (28 Ekim 2022 Cuma) Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. Havai Fişek gösterisi eşliğinde yapılacak startın ardından saat 19.00’da Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nı geçilecek. Gelengül Prıduction’ın canlı yayınlayacağı Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’na Radjo Juke eşlik ederken, Tırmanma ve Drift araçları da seyircilere gösteri sunacak. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta toplam 18 ekip mücadele edecek. Bir çok iddialı ekibin kayıt yaptırdığı yarışın açılış etabı olan Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 29 ekip start alacak.Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide yarın (29 Ekim Cumartesi) Serdarlı bölgesinde iki etap geçilecek. “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etap ikişer kez art arda geçilerek ikinci gün tamamlanacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Pazar günü ise Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etabın ikişer kez art arda geçilmesinin ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların ardından 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.Start-Zahra Sokak: 18.15Girne Kapısı: 19.00Serdarlı 1: 13.48Serdarlı 2: 14.41Çatoz 1: 15.54Çatoz 2: 16.42Meriç 1: 10.13Meriç 2: 11.16Balıkesir 1: 13.49Balıkesir 2: 14.42Finiş-Zahra Sokak: 16.30