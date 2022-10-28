45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bugün başlıyor

Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide yarın (29 Ekim Cumartesi) Serdarlı bölgesinde iki etap geçilecek. “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etap ikişer kez art arda geçilerek ikinci gün tamamlanacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Pazar günü ise Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etabın ikişer kez art arda geçilmesinin ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların ardından 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.
Program
28 Ekim Cuma
Start-Zahra Sokak: 18.15
Girne Kapısı: 19.00
29 Ekim Cumartesi
Serdarlı 1: 13.48
Serdarlı 2: 14.41
Çatoz 1: 15.54
Çatoz 2: 16.42
30 Ekim Pazar
Meriç 1: 10.13
Meriç 2: 11.16
Balıkesir 1: 13.49
Balıkesir 2: 14.42
Finiş-Zahra Sokak: 16.30
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:
|No
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|1
|NEU Drift Racing Team
|Enver Haskasap
|Güner Şevketoğlu
|Skoda Fabia R5
|2
|2
|2
|Goodyear Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Odun
|Ford Fiesta S2000
|2
|3
|3
|Fina Racing Team
|Cevdet Alptürk
|Mustafa Yücener
|Ford Fiesta R5
|2
|4
|4
|NEU Drift Racing Team
|Halil Mulla
|Mehmet Çağla
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|5
|5
|Kıbrıs Online Rally Team
|Barış Kalfaoğlu
|Ahmet Özerdem
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|6
|6
|Kıbrıs Online Rally Team
|Mehmet Kamiloğlu
|Ahmet Gürün
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|7
|7
|Goodyear Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|8
|8
|Team Evo RT
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|9
|9
|Goodyear Racing Team
|Kerim Hacımevlüt
|Rasim Çetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|10
|10
|Team Evo RT
|Sadık Bilgimer
|Buse Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|11
|11
|Edim Macila
|Ayşe Alptürk Macila
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|12
|12
|Doğa Koyuncu
|Şenay Karafelikli
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|13
|14
|Team Evo RT
|Hüseyin Yarkıner
|Ali Yöncü
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|14
|15
|Karaduman Rally Team
|Özhan Karaduman
|Serdar Kumru
|Fiat Palio
|3
|15
|16
|Karaduman Rally Team
|Osman Pozan
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Peugeot 206 Gti
|3
|16
|17
|Zaim Kömürleri Rally T
|Önder Zaim
|TBA
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|17
|18
|Goodyear Racing Team
|Mahmut Bozalanlar
|Mustafa Bektaş
|Canam Maverick
|R
|18
|19
|Sander Kahveciler
|Eser Sülo
|Tomcat
|T2
|GİRNE KAPISI SSS
|19
|X1
|İbrahim Yücebaş
|Toyota Soarer
|20
|X2
|Bekir Özsusuzlu
|Nissan Silvia
|21
|X3
|Eser Yılsay
|Lisani Yılsay
|Nissan 350z
|22
|X4
|Onur Gani
|Emine Keremoğlu
|Nissan Silvia
|23
|X6
|Ahmet Bağrıaçık
|Muhammet Esentaş
|Nissan Skyline
|24
|X7
|Topçu Garaj Racing Team
|Kemal Topçuoğlu
|Behiç Topçu
|Honda Civic
|25
|X8
|Topçu Garaj Racing Team
|Hasan Karlıtaş
|Halil Çolakoğlu
|Honda Civic
|26
|X9
|Topçu Garaj Racing Team
|Onat Kutlar
|Hüseyni Önöz
|Honda Civic
|27
|X10
|Can Yılmaz
|Nissan Silvia
|28
|X11
|Nurettin Ruso
|Çağın Perçinci
|Toyota Soarer
|29
|X12
|Ülkü Erçoban
|Nissan Silvia