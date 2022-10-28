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45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bugün başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda bugün başlıyor (28 Ekim 2022 Cuma)

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45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bugün başlıyor
Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Mamülleri Rallisi’nin seremonik startı bugün 18.15’de (28 Ekim 2022 Cuma) Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. Havai Fişek gösterisi eşliğinde yapılacak startın ardından saat 19.00’da Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nı geçilecek. Gelengül Prıduction’ın canlı yayınlayacağı Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’na Radjo Juke eşlik ederken, Tırmanma ve Drift araçları da seyircilere gösteri sunacak. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta toplam 18 ekip mücadele edecek. Bir çok iddialı ekibin kayıt yaptırdığı yarışın açılış etabı olan Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 29 ekip start alacak.
 
Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide yarın (29 Ekim Cumartesi) Serdarlı bölgesinde iki etap geçilecek. “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etap ikişer kez art arda geçilerek ikinci gün tamamlanacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Pazar günü ise Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etabın ikişer kez art arda geçilmesinin ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların ardından 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.
 
Program
28 Ekim Cuma
Start-Zahra Sokak: 18.15
Girne Kapısı: 19.00
29 Ekim Cumartesi
Serdarlı 1: 13.48
Serdarlı 2: 14.41
Çatoz 1: 15.54
Çatoz 2: 16.42
30 Ekim Pazar
Meriç 1: 10.13
Meriç 2: 11.16
Balıkesir 1: 13.49
Balıkesir 2: 14.42
Finiş-Zahra Sokak: 16.30
 
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:
No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf
1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2
2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2
3 3 Fina Racing Team Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta R5 2
4 4 NEU Drift Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N
5 5 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N
6 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2
7 7 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N
8 8 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1
9 9 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1
10 10 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1
11 11   Edim Macila Ayşe Alptürk Macila Mitsubishi Lancer Evo IX N
12 12   Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi Lancer Evo IX N
13 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi Lancer Evo VI 1
14 15 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3
15 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ahmet Buzlukçuoğlu Peugeot 206 Gti 3
16 17 Zaim Kömürleri Rally T Önder Zaim TBA Mitsubishi Lancer Evo IX N
17 18 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Canam Maverick R
18 19   Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T2
GİRNE KAPISI SSS
19 X1   İbrahim Yücebaş   Toyota Soarer  
20 X2   Bekir Özsusuzlu   Nissan Silvia  
21 X3   Eser Yılsay Lisani Yılsay Nissan 350z  
22 X4   Onur Gani Emine Keremoğlu Nissan Silvia  
23 X6   Ahmet Bağrıaçık Muhammet Esentaş Nissan Skyline  
24 X7 Topçu Garaj Racing Team Kemal Topçuoğlu Behiç Topçu Honda Civic  
25 X8 Topçu Garaj Racing Team Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu Honda Civic  
26 X9 Topçu Garaj Racing Team Onat Kutlar Hüseyni Önöz Honda Civic  
27 X10   Can Yılmaz   Nissan Silvia  
28 X11   Nurettin Ruso Çağın Perçinci Toyota Soarer  
29 X12   Ülkü Erçoban   Nissan Silvia  
 
 
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