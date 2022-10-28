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Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim

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İlk testi 29 Ekim 1961'deki Cumhuriyet Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından yapılan, Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in Eskişehir'de sergilendiği müze, 4,5 yılda 470 bin ziyaretçi ağırladı

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Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim

 

 Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim"in 4,5 yıldır Eskişehir'de sergilendiği müze, 470 bin ziyaretçiye kapısını açtı.


Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim - 2

Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni, eski adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nde (TÜRASAŞ) başladı.


Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim - 3

Bu fabrikada 1961'de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla yaklaşık 200 mühendis ve işçi tarafından "Siyah", "Beyaz", "Mavi Boncuk" ve "Gecekondu" isimleriyle 4 otomobil üretildi.


Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim - 4

Ankara'ya götürülen ve adı "Devrim" olarak değiştirilen araçlardan biri, 29 Ekim 1961'de Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Gürsel tarafından test amacıyla kullanıldı. Bu sırada benzini biten Devrim, daha sonra trenle Eskişehir'e getirilerek bir süre fabrika içinde kullanıldı, ardından TÜRASAŞ tesislerinde sergilendi.


Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim - 5

TÜRASAŞ tesislerinde 3 Mart 2018'de ziyarete açılan "Devrim Otomobili Müzesi"nde sergilenmeye devam eden 0002 şasi ve 0002 motor numaralı otomobile güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, aküsü ise sökülü halde bulunuyor.


Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim - 6

Müzede, aracın yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de sergileniyor.


Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim - 7

Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen fabrikası yarın açılacak TOGG dolayısıyla son yıllarda daha fazla ilgi gören "Devrim", yeni müzesinde yaklaşık 470 bin kişi tarafından ziyaret edildi.


Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim - 8
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