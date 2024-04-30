3.Mehmet Alptürk Anı Rallisi Dikmen’de yapılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 5 Mayıs 2024 Pazar günü, 3.kez merhum Mehmet Alptürk anısına yapılıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan Ralli ve Sprint şampiyonası 5 Mayıs 2024 Pazar günü sezonun ikinci yarışı ile devam ediyor. Eski rallicilerden merhum Mehmet Alptürk anısına üçüncüsü yapılacak olan Sprint Rallisi 5,5 kilometrelik Dikmen / Lavinium etabında yapılacak. Fina Petrol sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Polaris, Genpower, Gopro, Limon, Near East Bank, Aveon Sigorta, Sportface, İkas Süpermarket, Rinata, Chagla Car Care, Eurol, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, “3.Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi” Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden pazar sabahı 10.30’da başlayacak. 11.00’den itibaren Dikmen yolu üzerinde eski Dikmen Atlama bölgesinde etap startı yapılacak. Yarışçılar biri antrenman olmak üzere etabı üçer kez geçecekler. Diğer geçişlerin start saatleri ise 12.26 ve 13.49 olarak açıklandı. Servis alanı ise sanayi bölgesinde bulunan Chagla Food&Drink önünde kurulacak. 15.00’de ise yine Lefkoşa Fina Petrol önünde yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

5’İ R5 OLMAK ÜZERE 20 EKİP KAYIT YAPTIRDI

20 ekibin yarışacağı “3.Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi”nde birbirinden iddialı ekipler yer alacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, bu sezonun şampiyona lideri Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, 2019 Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk, Mehmet Çağla’nın Co-pilotluğunda, 2016 Ralli Şampiyonu Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi ve etapların en istikrarlı ekiplerinden Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi bu hafta sonu R5 araçlarıyla etaplarda olacak. 5 ekip Mitsubishi Lancer EVO 9 ile, 1 ekip Mitsubishi Lancer EVO 10 ile, 2 ekip Proto araçlarıyla, 2 ekip Mitsubishi Lancer EVO 6 araçlarıyla, 2 ekip Canam Maverick araçlarıyla, 1 ekip Subaru Impreza ile, 1 ekip Fiat Palio ile ve 1 ekip Peugeot 206 ile etaplarda olacak.

Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek olan ralli sonunda genel klasman ve sınıfların yanı sıra bu sezon eski rallicilerden merhum Ahmet Demirel anısına yapılması kararlaştırılan Mahalli Ralli Şampiyonası kupaları da verilecek. 0.7 katsayı üzerinden puan verecek olan “Ahmet Demirel 2024 Ralli Kupası” ödülleri ve Vahide Çobanoğlu anısına yarışın özel ödülü de verilecek. Sezon sonunda tüm branşlarda en centilmen sporcuya Vahide Çobanoğlu özel ödülü takdim edilecek. Ayrıca yarış sonunda Otomobil Dünyası 20.yıl özel ödülleri de takdim edilecek.

